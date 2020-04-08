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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.04.2020 13:17
GÜNCEL HABERLER



***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET MÜCAHİD ÖREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci 15.07.2003 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 1.85 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
UKAŞE GÜMÜŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Mühendis 11.01.2018 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Bağımsız Üye Değil
ABDULLAH TUĞCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 04.03.2013 İcrada Görevli FİNANS KOORDİNATÖRÜ Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
İSMAİL KAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 10.03.2014 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
MEHMET NUREDDİN YAĞCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 25.11.2013 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yoktur Bağımsız Üye Değil
ORHAN TANIŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 13.09.2010 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RESUL İZMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 07.02.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817620 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
NECMİ ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832818 Değerlendirildi Hayır Danışman 08.04.2020 İcrada Görevli Değil YOKTUR. YOKTUR. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836404 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836410


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