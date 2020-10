***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1 TRY 427500000 TRY 95 YOKTUR İşlem GörüyorB Nama 1 TRY 22500000 TRY 5 VARDIR İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET MÜCAHİD ÖREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci 15.07.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 2.1 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilUKAŞE GÜMÜŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Mühendis 11.01.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Bağımsız Üye DeğilABDULLAH TUĞCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 04.03.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilİSMAİL KAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 10.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilMEHMET NUREDDİN YAĞCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 25.11.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Bağımsız Üye DeğilRESUL İZMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 07.02.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817620 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ÜyesiNECMİ ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832818 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi ÜyesiMUSTAFA TANSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 08.04.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836404 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıBÜLENT GENÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup şirketlerinde YK Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiİHLAS GAZETECİLİK A.Ş. TÜRKİYE GAZETESİ'NİN ÇIKARTILMASI. DAĞITIMI VE PAZARLAMASI İLE MATBAA BASKI İŞLERİ 180000000 87.539.338,50 TRY 48,63 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKİHLAS HABER AJANSI A.Ş. (İHA) İHLAS HABER AJANSI A.Ş. (İHA) 14000000 10500000 TRY 75 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKTGRT HABER TV A.Ş. TGRT HABER TV KANALIYLA TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE TGRT FM KANALIYLA RADYO YAYINCILIĞI 35500000 35315400 TRY 99,48 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKTGRT DİJİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. TGRT BELGESEL TV KANALIYLA TELEVİZYON YAYINCILIĞI 8500000 8468950 TRY 99,63 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKDİJİTAL VARLIKLAR GÖRSEL MEDYA VE İNTERNET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. REKLAMCILIK. İLANCILIK. FOTOĞRAFÇILIK VE REKLAM AJANSLIĞI 13445950 13141750 TRY 97,74 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKİHLAS NET A.Ş İNTERNET HİZMETLERİ 6530000 200000 TRY 3,06 DOĞRUDAN İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879616BIST