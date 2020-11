***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiİHLAS GAZETECİLİK A.Ş. TÜRKİYE GAZETESİ'NİN ÇIKARTILMASI. DAĞITIMI VE PAZARLAMASI İLE MATBAA BASKI İŞLERİ 180000000 87.539.338,50 TRY 48,63 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKİHLAS HABER AJANSI A.Ş. (İHA) İHLAS HABER AJANSI A.Ş. (İHA) 42000000 31500000 TRY 75 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKTGRT HABER TV A.Ş. TGRT HABER TV KANALIYLA TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE TGRT FM KANALIYLA RADYO YAYINCILIĞI 35500000 35315400 TRY 99,48 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKTGRT DİJİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. TGRT BELGESEL TV KANALIYLA TELEVİZYON YAYINCILIĞI 8500000 8468950 TRY 99,63 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKDİJİTAL VARLIKLAR GÖRSEL MEDYA VE İNTERNET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. REKLAMCILIK. İLANCILIK. FOTOĞRAFÇILIK VE REKLAM AJANSLIĞI 13445950 13141750 TRY 97,74 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKİHLAS NET A.Ş İNTERNET HİZMETLERİ 6530000 200000 TRY 3,06 DOĞRUDAN İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885541BIST