***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÜMİT FIRAT KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSi 27.06.2014 0212 454 22 14 umit.firat@ihlasyayinholding.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 203459 VE 700202BİLAL MEHMET ÜÇIŞIK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 14.02.2017 0212 454 22 14 mehmet.ucisik@ihlasyayinholding.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077451BIST