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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.11.2022 15:28
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÜMİT FIRAT KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSi 27.06.2014 0212 454 22 14 umit.firat@ihlasyayinholding.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 203459 VE 700202
BİLAL MEHMET ÜÇIŞIK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 14.02.2017 0212 454 22 14 mehmet.ucisik@ihlasyayinholding.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077451


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BFREN 2.332,90 92.451.953 % 10,00  
POLTK 968,10 23.234.720 % 10,00  
EREGL 36,62 4.999.032.717 % 9,97  
DESA 39,08 62.538.001 % 9,96  
IMASM 131,50 31.623.597 % 9,95  
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Dolar 18,5887 18,5992 % 0,18  
Euro 18,5856 18,6031 % 0,60  
Sterlin 21,2615 21,3681 % 0,95  
Frank 18,7319 18,8447 % 0,70  
Riyal 4,9343 4,9590 % 0,18  
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16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.677 -4,56  
Altın Gr. 1.003 1.004 -0,37  
Cumhuriyet 6.683 6.784 -5,00  
Tam 6.721 6.770 136,00  
Yarım 3.275 3.310 66,00  
Çeyrek 1.642 1.655 34,00  
Gümüş.Ons 20,73 20,76 -0,11  
Gümüş Gr. 12,38 12,40 -0,07  
B. Petrol 98,01 98,01 -0,56  
Seans Raporu 16:47
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