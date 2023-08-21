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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.08.2023 19:13
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 05.11.2010 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZAR

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. TÜRKİYE GAZETESİ'NİN ÇIKARTILMASI. DAĞITIMI VE PAZARLAMASI İLE MATBAA BASKI İŞLERİ 800.000.000,00 247.314.080,94 TRY 30,91 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 163.000.000,00 80.226.562,50 TRY 49,22 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIK
TGRT HABER TV A.Ş. TGRT HABER TV KANALIYLA TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE TGRT FM KANALIYLA RADYO YAYINCILIĞI 35.500.000,00 35.315.400,00 TRY 99,48 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIK
TGRT DİJİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. TGRT BELGESEL TV KANALIYLA TELEVİZYON YAYINCILIĞI 8.500.000,00 8.468.950,00 TRY 99,63 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIK
DİJİTAL VARLIKLAR GÖRSEL MEDYA VE İNTERNET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. REKLAMCILIK. İLANCILIK. FOTOĞRAFÇILIK VE REKLAM AJANSLIĞI 13.445.950,00 13.141.750,00 TRY 97,74 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS NET A.Ş İNTERNET HİZMETLERİ 6.530.000,00 200.000,00 TRY 3,06 DOĞRUDAN İŞTİRAK
İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FİNANSAL HİZMETLER 40.000.000,00 18.000.000,00 TRY 45 DOĞRUDAN İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187923


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EKSUN 96,80 977.605.797 % 10,00  
DOHOL 14,74 2.430.043.085 % 10,00  
TURSG 24,42 466.913.170 % 10,00  
TUPRS 139,70 10.837.966.398 % 10,00  
TATEN 29,92 7.614.879 % 10,00  
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Sterlin 34,5341 34,7073 % 0,48  
Frank 30,7780 30,9634 % 0,68  
Riyal 7,2178 7,2540 % 0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.895 5,12  
Altın Gr. 1.654 1.654 9,52  
Cumhuriyet 11.372 11.543 47,00  
Tam 11.145 11.239 111,00  
Yarım 5.590 5.645 56,00  
Çeyrek 2.786 2.823 28,00  
Gümüş.Ons 23,28 23,30 0,54  
Gümüş Gr. 20,32 20,34 0,53  
B. Petrol 84,42 84,42 -0,40  
Seans Raporu 18:05
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