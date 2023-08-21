***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 05.11.2010 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZARBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiİHLAS GAZETECİLİK A.Ş. TÜRKİYE GAZETESİ'NİN ÇIKARTILMASI. DAĞITIMI VE PAZARLAMASI İLE MATBAA BASKI İŞLERİ 800.000.000,00 247.314.080,94 TRY 30,91 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKİHLAS HABER AJANSI A.Ş. İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 163.000.000,00 80.226.562,50 TRY 49,22 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKTGRT HABER TV A.Ş. TGRT HABER TV KANALIYLA TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE TGRT FM KANALIYLA RADYO YAYINCILIĞI 35.500.000,00 35.315.400,00 TRY 99,48 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKTGRT DİJİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. TGRT BELGESEL TV KANALIYLA TELEVİZYON YAYINCILIĞI 8.500.000,00 8.468.950,00 TRY 99,63 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKDİJİTAL VARLIKLAR GÖRSEL MEDYA VE İNTERNET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. REKLAMCILIK. İLANCILIK. FOTOĞRAFÇILIK VE REKLAM AJANSLIĞI 13.445.950,00 13.141.750,00 TRY 97,74 DOĞRUDAN BAĞLI ORTAKLIKİHLAS NET A.Ş İNTERNET HİZMETLERİ 6.530.000,00 200.000,00 TRY 3,06 DOĞRUDAN İŞTİRAKİHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FİNANSAL HİZMETLER 40.000.000,00 18.000.000,00 TRY 45 DOĞRUDAN İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187923BIST