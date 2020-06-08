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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.06.2020 18:28
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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/06/2020
Karar Sayısı
2020/29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle hazırlanan Konsolide Finansal tablo ve faaliyet raporunun
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz.
Resul İzmirli
Denetim Komitesi Başkanı
Necmi Özer
Denetim Komitesi Üyesi
Ukaşe Gümüşer
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür ve Murahhas Aza
Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849989


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BIZIM 16,39 304.472.105 % 10,00  
AYCES 34,54 3.008.467 % 10,00  
MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
RTALB 20,60 6.932.930 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.322.490 % 9,98  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6031 8,6462 % 0,68  
Frank 7,0699 7,1124 % 0,98  
Riyal 1,8043 1,8133 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.699 13,36  
Altın Gr. 370 370 3,66  
Cumhuriyet 2.400 2.434 -13,40  
Tam 2.471 2.501 -17,60  
Yarım 1.206 1.221 -8,60  
Çeyrek 603 610 -4,30  
Gümüş.Ons 17,66 17,69 0,25  
Gümüş Gr. 3,85 3,85 0,06  
B. Petrol 40,98 40,98 -1,32  
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