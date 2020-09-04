***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
04.09.2020 12:01
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL bedelli artırılarak 450.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 20.08.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 03.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 4.120.452,748 TL'dir.
Kalan paylar, 07.09.2020 ve 08.09.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.ihlasyayinholding.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
EK: IHYAY Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873270
BIST
14:471.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 1.076
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|Önceki Kapanış
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1.085
En Düşük
1.073
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7,4557
En Düşük
7,4158
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En Yüksek
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464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler14:45
|PKENT
|1.368,80
|15.100.742
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.614.874
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|94.662.931
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.280.331
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|118.908.811
|% -7,65
|
|INTEM
|18,91
|10.445.809
|% -7,03
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|SISE
|6,20
|1.074.973.359
|% 2,31
|
|FENER
|35,72
|648.936.468
|% 4,69
|
|GSRAY
|3,59
|539.934.707
|% -1,64
|
|ASELS
|16,90
|534.341.769
|% 0,00
|
|GARAN
|6,79
|396.425.376
|% 0,44
|
|SISE
|6,20
|1.074.973.359
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,59
|539.934.707
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,73
|220.439.574
|% 0,58
|
|GSDHO
|2,30
|274.431.656
|% 6,48
|
|KRDMD
|2,99
|332.794.001
|% 0,67
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4450
|7,4477
|% 0,20
|
|Euro
|8,8135
|8,8192
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,8443
|9,8937
|% 0,06
|
|Frank
|8,1287
|8,1777
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9773
|1,9872
|% 0,11
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|8,88
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|4,00
|
|Tam
|3.065
|3.141
|5,82
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|2,82
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|44,32
|44,32
|0,25
|