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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

07.02.2020 15:57
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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

         Yönetim Kurulumuzun bu gün (07.02.2020) yapılan toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 06.02.2020 tarihli 2020/02 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak
1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Hüsnü Kurtiş'in yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
2- Sayın Hüsnü Kurtiş'in şirketteki Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevlerine Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli'nin getirilmesine,
Karar verilmiştir.
Bağımsızlık Beyanı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817620


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