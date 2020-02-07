***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.02.2020 15:57
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bu gün (07.02.2020) yapılan toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 06.02.2020 tarihli 2020/02 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak
1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Hüsnü Kurtiş'in yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
2- Sayın Hüsnü Kurtiş'in şirketteki Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevlerine Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli'nin getirilmesine,
Karar verilmiştir.
Bağımsızlık Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817620
BIST
16:19121.739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -544,81
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:195,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
16:196,5682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:19301,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 301,46
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.468.683
|% 19,97
|
|ARENA
|12,75
|37.647.036
|% 15,80
|
|LINK
|34,06
|30.229.729
|% 15,38
|
|AYCES
|11,59
|6.017.272
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|72.801.720
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,59
|738.914.591
|% -1,02
|
|GUSGR
|2,82
|500.079.963
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,95
|384.157.008
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,13
|286.402.786
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,23
|277.634.976
|% 4,24
|
|IHLGM
|1,23
|277.634.976
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,82
|500.079.963
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,95
|384.157.008
|% 0,34
|
|ODAS
|2,24
|246.495.422
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,13
|286.402.786
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7313
|7,7701
|% 0,19
|
|Frank
|6,1115
|6,1483
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-0,86
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|1,62
|
|Yarım
|960
|985
|0,79
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,45
|54,45
|-0,48
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:27PGSUS
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 68.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 212, 377 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1016, 24 kaybederek (% -0.69 ) 145, 642
-
16:26XU100
Endeks 121, 629 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 7, 637.00 milyon TL de
-
16:26PGSUS
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 68.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 205, 521 adet işlem
-
16:23IZTAR
Yüzde -9.25 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 791 adet işlem