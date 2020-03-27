***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.03.2020 14:26
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bu gün (27.03.2020) yapılan toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26.03.2020 tarihli 2020/03 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak
1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın İsmail Cengiz'in yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Necmi Özer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
2- Sayın İsmail Cengiz'in şirketteki Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliği görevlerine Sayın Necmi Özer'in getirilmesine,
Karar verilmiştir.
Bağımsızlık Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832818
BIST
17:1189.272
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.256,02
|Açılış
|: 91.834
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|Önceki Kapanış
|: 91.528
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92.299
En Düşük
88.527
17:116,4511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
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|: 6,5970
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 335,50
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338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|370.281.406
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|46.995.808
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|217.394.670
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.765.041
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|6.519.641
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.736.883
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,50
|6.210.197
|% -9,62
|
|MTRYO
|4,28
|2.297.311
|% -9,51
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|THYAO
|8,98
|1.457.279.868
|% -2,92
|
|GARAN
|8,00
|828.905.955
|% 0,76
|
|ASELS
|23,30
|656.976.670
|% -3,96
|
|ECILC
|5,21
|560.201.385
|% 7,42
|
|PGSUS
|34,54
|370.281.406
|% 10,00
|
|THYAO
|8,98
|1.457.279.868
|% -2,92
|
|IHLGM
|0,87
|135.145.473
|% 3,57
|
|ODAS
|1,29
|178.676.036
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,89
|230.278.740
|% -2,58
|
|IHLAS
|0,45
|52.903.591
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8774
|7,9169
|% 1,23
|
|Frank
|6,6764
|6,7166
|% 0,95
|
|Riyal
|1,7102
|1,7188
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|-11,90
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,32
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|24,59
|24,59
|-1,75
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