***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.04.2020 12:48
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bu gün (08.04.2020) yapılan toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 06.04.2020 tarihli 2020/04 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak
1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Nazmi Örs'ün yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Mustafa Tansu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
2- Sayın Nazmi Örs'ün şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine Mustafa Tansu'nun getirilmesine,
Karar verilmiştir.
Bağımsızlık Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836404
BIST
14:1892.989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 606,70
|Açılış
|: 92.482
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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14:186,7675
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
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|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.626.893
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.984.945
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.349.320
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
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|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,86
|548.037.699
|% 3,92
|
|ASELS
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|% 1,15
|
|THYAO
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|471.954.270
|% 0,73
|
|SASA
|9,22
|447.219.488
|% 3,13
|
|GARAN
|7,85
|338.174.915
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,36
|229.784.796
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,03
|79.148.128
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,46
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|% 2,67
|
|TEKTU
|1,06
|66.767.290
|% 4,95
|
|YKBNK
|1,88
|108.447.484
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3345
|8,3763
|% 0,17
|
|Frank
|6,9407
|6,9825
|% -0,10
|
|Riyal
|1,7955
|1,8045
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-1,69
|
|Altın Gr.
|359
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|
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|2.142
|10,00
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|2.156
|14,92
|
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|1.043
|7,22
|
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|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
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|3,29
|0,02
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|B. Petrol
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