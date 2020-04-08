***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bu gün (08.04.2020) yapılan toplantısındaKurumsal Yönetim Komitesi'nin 06.04.2020 tarihli 2020/04 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Nazmi Örs'ün yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Mustafa Tansu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,2- Sayın Nazmi Örs'ün şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine Mustafa Tansu'nun getirilmesine,Karar verilmiştir.Bağımsızlık Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836404BIST