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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26.06.2020 17:38
GÜNCEL HABERLER



***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugün (26/06/2020) yapılan toplantısında
25 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının
1-) Denetim Komitesinin  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Resul İzmirli ve Necmi Özer tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Resul İzmirli'nin, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Necmi Özer'in seçilmesine,
2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tanışman, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tansu ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ümit Fırat tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Mustafa Tansu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Orhan Tanışman ve Ümit Fırat'ın seçilmesine,
3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Necmi Özer ve Prof. Dr. Resul İzmirli tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Necmi Özer'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Prof. Dr. Resul İzmirli'nin seçilmesine,
4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853155


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