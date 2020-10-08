***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak1- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Orhan Tanışman'ın yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Bülent Gençay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Bülent Gençay'a şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,3- Sayın Orhan Tanışman'ın şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevine Bülent Gençay'ın getirilmesine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879615BIST