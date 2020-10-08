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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

08.10.2020 09:34
GÜNCEL HABERLER



***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun toplantısında  Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak
1- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Orhan Tanışman'ın yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Bülent Gençay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Bülent Gençay'a şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,
3- Sayın Orhan Tanışman'ın şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevine Bülent Gençay'ın getirilmesine,
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879615


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