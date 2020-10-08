***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.10.2020 09:34
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak
1- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Orhan Tanışman'ın yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Bülent Gençay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Bülent Gençay'a şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,
3- Sayın Orhan Tanışman'ın şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevine Bülent Gençay'ın getirilmesine,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879615
BIST
10:591.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.157
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|Önceki Kapanış
|: 1.152
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1.159
En Düşük
1.151
10:597,9422
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|: 7,9150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,8628
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En Yüksek
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481,95
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler10:57
|YGYO
|1,21
|66.487.203
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.412.058
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.522.690
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.206.757
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.613.281
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|390.642
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|11.654.099
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,78
|525.198.378
|% 1,35
|
|ASELS
|18,17
|360.006.084
|% -2,10
|
|TKNSA
|9,31
|245.588.357
|% -4,41
|
|GARAN
|7,01
|217.352.559
|% 0,00
|
|PETKM
|4,41
|174.896.902
|% 0,23
|
|SISE
|6,78
|525.198.378
|% 1,35
|
|YGYO
|1,21
|66.487.203
|% 10,00
|
|ODAS
|3,27
|173.708.688
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,70
|81.965.898
|% 1,19
|
|IHLGM
|1,55
|64.733.526
|% 3,33
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9372
|7,9427
|% 0,77
|
|Euro
|9,3432
|9,3545
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,2183
|10,2695
|% 0,62
|
|Frank
|8,5994
|8,6512
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1033
|2,1139
|% 0,37
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,62
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,52
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