***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (16.06.2023) yapılan toplantısında 16 Haziran 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının1-) Denetim Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Resul İzmirli ve Necmi Özer tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Resul İzmirli'nin, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Necmi Özer'in seçilmesine, 2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gençay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tansu ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ümit Fırat tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Mustafa Tansu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Bülent Gençay ve Ümit Fırat'ın seçilmesine, 3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Necmi Özer ve Prof. Dr. Resul İzmirli tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Necmi Özer'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Prof. Dr. Resul İzmirli'nin seçilmesine, 4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159536BIST