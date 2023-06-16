***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.06.2023 18:44
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (16.06.2023) yapılan toplantısında 16 Haziran 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının
1-) Denetim Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Resul İzmirli ve Necmi Özer tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Resul İzmirli'nin, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Necmi Özer'in seçilmesine, 2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gençay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tansu ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ümit Fırat tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Mustafa Tansu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Bülent Gençay ve Ümit Fırat'ın seçilmesine, 3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Necmi Özer ve Prof. Dr. Resul İzmirli tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Necmi Özer'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Prof. Dr. Resul İzmirli'nin seçilmesine, 4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159536
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|ATSYH
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|6.147.231
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|BMSTL
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|115.808.099
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|KAPLM
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|38.318.544
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|VKFYO
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|
|BURVA
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|YKBNK
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|AKBNK
|18,89
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|Frank
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|% -0,43
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|Riyal
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|6,3076
|% -0,21
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|Alış
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|1.959
|1,15
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|Altın Gr.
|1.487
|1.487
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.801
|4.886
|2,00
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|Çeyrek
|2.400
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|0,24
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|Gümüş Gr.
|18,28
|18,31
|0,13
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|B. Petrol
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|76,20
|0,53
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Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
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17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
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17:57XU100
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Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
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17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem