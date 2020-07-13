***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.07.2020 09:15
***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859228
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
0
En Düşük
0
18:056,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9050
|
6,8683
En Düşük
6,8452
18:057,7820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7904
En Düşük
7,7554
18:05398,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,79
|Açılış
|: 398,77
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,05
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|HALKS
|3,72
|411.817
|% 25,38
|
|SARKY
|7,15
|6.335.438
|% 1,91
|
|ADESE
|2,08
|200.142.205
|% 0,00
|
|ALKA
|10,84
|8.572.090
|% 0,00
|
|ARENA
|16,60
|8.540.799
|% 0,00
|
|ADESE
|2,08
|200.142.205
|% 0,00
|
|ALKA
|10,84
|8.572.090
|% 0,00
|
|ARENA
|16,60
|8.540.799
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,48
|4.898.398
|% 0,00
|
|ATEKS
|13,17
|1.947.725
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% 0,00
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% 0,00
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6625
|8,7059
|% 0,32
|
|Frank
|7,2755
|7,3193
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|7,83
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.616
|11,10
|
|Tam
|2.671
|2.684
|11,50
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,03
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|-0,27
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