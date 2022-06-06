***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.06.2022 09:17
***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034762
BIST
10:422.636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 34,89
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.639
En Düşük
2.620
10:4216,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1659
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5802
En Düşük
15,9954
10:4217,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2554
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8522
En Düşük
17,3505
10:42987,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,54
|Açılış
|: 987,87
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler10:42
|TETMT
|256,50
|5.033.508
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|KRSTL
|7,41
|25.898.066
|% 9,45
|
|MEGAP
|6,20
|34.808.134
|% 9,15
|
|MEGAP
|6,20
|34.808.134
|% 9,15
|
|EPLAS
|18,55
|15.519.845
|% -6,36
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|HEDEF
|6,70
|15.401.205
|% -3,32
|
|SASA
|45,32
|1.028.197.468
|% 3,23
|
|THYAO
|48,48
|856.712.096
|% 1,04
|
|SISE
|21,40
|652.370.232
|% 2,79
|
|TUPRS
|282,30
|444.246.797
|% 2,92
|
|GARAN
|15,19
|309.000.772
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,83
|215.243.782
|% 1,80
|
|ODAS
|2,94
|170.093.629
|% 5,00
|
|DOHOL
|4,04
|196.656.149
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,26
|55.822.955
|% 1,61
|
|TSKB
|2,26
|94.371.076
|% 2,26
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5722
|16,5802
|% 1,01
|
|Euro
|17,8216
|17,8522
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,6810
|20,7848
|% 1,19
|
|Frank
|17,1522
|17,2555
|% 0,95
|
|Riyal
|4,4043
|4,4264
|% 0,95
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|1,12
|
|Altın Gr.
|987
|988
|10,36
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,28
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,47
|
Seans Raporu
10:42
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10:57TETMT
Yüzde 9.99 oranında artışla 256.50 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 083 adet işlem
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10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 4 artarak (% 1.40 ) 2, 930
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10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, TRKCM
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10:54XU100
Endeks 2, 636 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 242.00 milyon TL de
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10:54HUNER
Yüzde 4.51 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 072, 413 adet işlem