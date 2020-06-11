***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.06.2020 15:02
***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHYAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850656
BIST
16:37109.243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -536,00
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:376,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0462
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8230
En Düşük
6,7686
16:377,7516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7598
En Düşük
7,6811
16:37381,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,36
|Açılış
|: 381,07
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,46
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.889.796
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|3.451.131
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.252.526
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|130.069.128
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|HURGZ
|1,44
|11.317.452
|% -5,26
|
|EKGYO
|1,95
|1.178.733.116
|% 0,00
|
|ASELS
|32,24
|843.606.418
|% 0,12
|
|GARAN
|8,12
|698.580.949
|% -0,85
|
|PETKM
|3,89
|645.986.295
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,67
|489.245.832
|% 9,87
|
|EKGYO
|1,95
|1.178.733.116
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,67
|489.245.832
|% 9,87
|
|TSKB
|1,24
|272.274.668
|% 4,20
|
|ODAS
|2,04
|367.884.396
|% 0,99
|
|PETKM
|3,89
|645.986.295
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6017
|8,6448
|% -0,07
|
|Frank
|7,2159
|7,2594
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8122
|1,8213
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-1,55
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.486
|3,70
|
|Tam
|2.534
|2.555
|4,00
|
|Yarım
|1.237
|1.247
|3,80
|
|Çeyrek
|618
|624
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,11
|39,11
|-2,62
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