***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2020 14:01
***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHYAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851366
BIST
15:57111.612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 2.056,42
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.671
En Düşük
110.706
15:576,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,8540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
15:577,7257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
15:57379,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,08
|Açılış
|: 379,55
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|7,92
|7.156.712
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.622.612
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|21.252.719
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.099.299
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.210.174
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|DAGHL
|9,91
|3.878.629
|% -8,24
|
|ASELS
|32,80
|1.039.731.148
|% 2,56
|
|GARAN
|8,26
|750.778.154
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,34
|653.681.352
|% 1,52
|
|ODAS
|2,18
|634.330.759
|% 6,86
|
|EKGYO
|1,97
|588.109.142
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,97
|588.109.142
|% 3,14
|
|ODAS
|2,18
|634.330.759
|% 6,86
|
|KARSN
|2,38
|483.109.783
|% 6,73
|
|IEYHO
|0,89
|180.110.419
|% 8,54
|
|GSRAY
|3,34
|653.681.352
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6356
|8,6790
|% 0,72
|
|Frank
|7,1813
|7,2246
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-1,89
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.483
|-0,20
|
|Tam
|2.535
|2.552
|-0,20
|
|Yarım
|1.235
|1.245
|-0,10
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|41,12
|41,12
|1,40
|
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