***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2020 17:36
***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHYAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851418
BIST
17:47111.477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.921,12
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:476,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8508
En Düşük
6,7909
17:477,6960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0327
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:47379,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 379,09
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,21
|14.539.957
|% 10,00
|
|AGYO
|2,01
|45.656.870
|% 9,84
|
|YGYO
|1,02
|15.875.008
|% 9,68
|
|AKENR
|1,39
|169.222.392
|% 9,45
|
|KENT
|514,00
|5.484.637
|% 8,94
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,26
|258.798.210
|% -5,78
|
|DAGHL
|10,24
|5.878.833
|% -5,19
|
|ASELS
|32,62
|1.164.656.128
|% 2,00
|
|GARAN
|8,25
|1.132.684.013
|% 2,36
|
|ODAS
|2,22
|867.222.112
|% 8,82
|
|ISFIN
|4,02
|765.178.941
|% 2,29
|
|TCELL
|14,99
|754.476.442
|% 3,81
|
|ODAS
|2,22
|867.222.112
|% 8,82
|
|EKGYO
|1,95
|641.332.275
|% 2,09
|
|KARSN
|2,32
|561.670.517
|% 4,04
|
|IEYHO
|0,90
|195.615.992
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|690.934.518
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5992
|8,6423
|% 0,30
|
|Frank
|7,1674
|7,2106
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-5,20
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.479
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.547
|-4,80
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-2,30
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|1,76
|