***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.07.2020 09:05
***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHYAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855474
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
0
En Düşük
0
18:056,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8657
En Düşük
6,8561
18:057,7659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7844
En Düşük
7,7516
18:05393,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 393,76
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
393,22
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|479.818.964
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5473
|8,5901
|% 0,02
|
|Frank
|7,2521
|7,2957
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|0,14
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.655
|11,00
|
|Tam
|2.626
|2.638
|0,00
|
|Yarım
|1.276
|1.290
|0,00
|
|Çeyrek
|638
|646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,57
|