***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.07.2020 16:38
***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHYAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856017
BIST
17:55119.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 836,21
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:556,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:557,7500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:55396,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,31
|Açılış
|: 396,14
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|KENT
|758,00
|57.457.380
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.396.028
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|8.791.441
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.248.664
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.151.143
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.452.539
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,22
|18.784.178
|% -7,25
|
|UFUK
|5,44
|59.580
|% -6,21
|
|EKGYO
|2,24
|4.294.428.115
|% 4,67
|
|SISE
|6,42
|2.117.471.891
|% 7,54
|
|PETKM
|4,43
|1.725.830.289
|% 4,48
|
|ODAS
|2,87
|1.586.537.420
|% 1,06
|
|GARAN
|8,33
|1.488.591.758
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,24
|4.294.428.115
|% 4,67
|
|ODAS
|2,87
|1.586.537.420
|% 1,06
|
|PETKM
|4,43
|1.725.830.289
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,86
|734.728.926
|% 1,09
|
|SISE
|6,42
|2.117.471.891
|% 7,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5969
|8,6400
|% 0,61
|
|Frank
|7,2539
|7,2976
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|9,22
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|11,70
|
|Tam
|2.637
|2.650
|12,00
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|5,90
|
|Çeyrek
|641
|649
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,17
|
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