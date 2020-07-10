***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.07.2020 16:25
***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHYAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858943
BIST
17:39113.911
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -1.882,85
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:396,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8685
En Düşük
6,8515
17:397,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7803
En Düşük
7,7277
17:39398,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,50
|Açılış
|: 398,44
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.459.718
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MAALT
|104,30
|24.897.321
|% 9,79
|
|LIDFA
|3,24
|20.853.857
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|19.106.124
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|8.378.542
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.253.381
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,72
|59.579.573
|% -9,36
|
|EKGYO
|2,12
|2.167.883.971
|% -1,85
|
|GARAN
|7,76
|1.192.190.230
|% -1,90
|
|TRKCM
|4,57
|1.137.682.957
|% -1,30
|
|SISE
|6,17
|1.124.136.744
|% -3,29
|
|THYAO
|11,68
|1.087.472.993
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,12
|2.167.883.971
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,62
|443.443.997
|% -3,57
|
|ODAS
|2,63
|688.776.118
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,57
|1.137.682.957
|% -1,30
|
|KRDMD
|3,00
|726.004.375
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6580
|8,7015
|% 0,37
|
|Frank
|7,2792
|7,3230
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|1,31
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.668
|2.682
|9,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:51ALCTL
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 224, 232 adet işlem
-
17:50OYLUM
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 798, 576 adet işlem
-
17:49XU100
Endeks 114, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 51 altında . İşlem hacmi 20, 633.00 milyon TL de
-
17:49DZGYO
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 631, 115 adet işlem
-
17:47MEPET
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 724 adet işlem