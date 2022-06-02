***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2022 14:40
***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHYAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurettin Öğrenç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034214
BIST
14:502.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 23,75
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:5016,4800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0878
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4800
En Düşük
16,3796
14:5017,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2116
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7076
En Düşük
17,4621
14:50982,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,54
|Açılış
|: 982,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:50
|MAGEN
|11,55
|94.216.252
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.884.106
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.107.078
|% 9,98
|
|PENTA
|546,10
|84.844.353
|% 9,97
|
|KRSTL
|7,52
|8.646.090
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,82
|289.408.736
|% -8,80
|
|AVGYO
|2,69
|15.181.095
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|22.668.111
|% -3,85
|
|SANFM
|35,30
|11.032.958
|% -2,97
|
|THYAO
|49,96
|2.662.243.997
|% 1,42
|
|SASA
|39,86
|1.571.489.408
|% 5,67
|
|SISE
|21,06
|1.071.689.144
|% 0,48
|
|KRDMD
|15,15
|998.429.798
|% 0,33
|
|AKBNK
|8,66
|912.995.068
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,83
|735.625.532
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,84
|362.822.175
|% 1,07
|
|AKBNK
|8,66
|912.995.068
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,26
|133.730.705
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,89
|354.161.330
|% 0,42
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4707
|16,4800
|% 0,54
|
|Euro
|17,6527
|17,7076
|% 1,21
|
|Sterlin
|20,6191
|20,7225
|% 1,05
|
|Frank
|17,0825
|17,1854
|% 0,78
|
|Riyal
|4,3782
|4,4002
|% 0,48
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|10,69
|
|Altın Gr.
|983
|983
|9,54
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.627
|38,00
|
|Tam
|6.497
|6.661
|40,95
|
|Yarım
|3.140
|3.222
|19,80
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,91
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,96
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05TLMAN
Yüzde 4.95 oranında artışla 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 104, 023 adet işlem
-
15:04KNFRT
Yüzde 9.01 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 000, 204 adet işlem
-
15:02XU100
Endeks 2, 591 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 22, 058.00 milyon TL de
-
14:59HEDEF
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 262, 839 adet işlem
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 24 artarak (% 0.96 ) 2, 332