***IHYAY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
24.08.2020 09:26
rım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 03.09.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870798
BIST
12:131.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:137,3677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,4120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3677
En Düşük
7,2756
12:138,7159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0770
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7182
En Düşük
8,5516
12:13460,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,63
|Açılış
|: 460,45
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:13
|EMKEL
|3,30
|8.421.305
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.793.516
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|4.974.510
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|NIBAS
|15,80
|1.621.542
|% -7,87
|
|PETKM
|4,14
|1.315.945.747
|% -1,19
|
|TUPRS
|84,55
|602.774.311
|% 1,99
|
|ZOREN
|2,62
|323.976.447
|% 0,00
|
|TKFEN
|16,34
|269.130.790
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,94
|264.844.015
|% -0,51
|
|PETKM
|4,14
|1.315.945.747
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,94
|264.844.015
|% -0,51
|
|ZOREN
|2,62
|323.976.447
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,84
|214.386.638
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,04
|198.721.262
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3643
|7,3677
|% 0,43
|
|Euro
|8,7120
|8,7159
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,6146
|9,6628
|% 0,42
|
|Frank
|8,0627
|8,1113
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% 0,37
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|4,95
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-20,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|15,61
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|7,55
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|45,15
|45,15
|0,22
|