***IHYAY* *VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.06.2023 09:11
***IHYAY******VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [VANGD, IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157008
BIST
11:165.556
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -5,25
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:1623,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1114
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:1625,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2869
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:161.462,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.462,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:14
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|58.032.685
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.888.128
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|230.824.861
|% 9,91
|
|EGPRO
|91,25
|63.827.155
|% 9,68
|
|DOGUB
|15,12
|79.894.142
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,23
|7.860.012
|% -9,36
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|MARKA
|10,26
|10.512.172
|% -5,00
|
|IHEVA
|1,81
|29.844.542
|% -3,72
|
|THYAO
|171,20
|2.084.881.814
|% -0,75
|
|YKBNK
|12,36
|1.706.231.691
|% 2,06
|
|AKBNK
|18,76
|1.631.196.311
|% 2,01
|
|GARAN
|31,00
|1.425.086.050
|% 3,40
|
|ISCTR
|13,73
|1.395.538.476
|% 3,39
|
|EKGYO
|8,05
|1.129.075.109
|% 1,00
|
|YKBNK
|12,36
|1.706.231.691
|% 2,06
|
|ISCTR
|13,73
|1.395.538.476
|% 3,39
|
|AKBNK
|18,76
|1.631.196.311
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,57
|157.886.546
|% 2,39
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3549
|23,3602
|% 0,45
|
|Euro
|25,1949
|25,2117
|% 1,07
|
|Sterlin
|29,0308
|29,1764
|% 0,65
|
|Frank
|25,5996
|25,7538
|% 0,57
|
|Riyal
|6,2101
|6,2412
|% 0,43
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,32
|
|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|11,98
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.803
|4.902
|33,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,83
|0,29
|
|B. Petrol
|77,02
|77,02
|0,07
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29MARKA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 829 adet işlem
-
11:28YYAPI
Yüzde 6.72 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 243, 698 adet işlem
-
11:27FENER
Yüzde 5.73 oranında artışla 58.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 439, 704 adet işlem
-
11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 55 kaybederek (% -0.09 ) 6, 209
-
11:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO