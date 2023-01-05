***IIS* *BRMEN* *TERA* *SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.01.2023 09:08
***IIS******BRMEN******TERA******SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRMEN, SAYAS, TERA]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093426
BIST
18:055.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
0
En Düşük
0
18:0518,7467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
18:0519,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0804
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
18:051.117,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.117,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|5,03
|82.164.410
|% 0,00
|
|AFYON
|8,73
|194.162.350
|% 0,00
|
|AGYO
|5,36
|14.655.689
|% 0,00
|
|AGHOL
|111,50
|213.339.089
|% 0,00
|
|ALFAS
|266,50
|166.896.041
|% 0,00
|
|AKENR
|5,03
|82.164.410
|% 0,00
|
|AFYON
|8,73
|194.162.350
|% 0,00
|
|AGYO
|5,36
|14.655.689
|% 0,00
|
|AGHOL
|111,50
|213.339.089
|% 0,00
|
|ALFAS
|266,50
|166.896.041
|% 0,00
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|ASELS
|65,15
|7.336.985.567
|% 0,00
|
|THYAO
|144,50
|7.306.022.121
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 0,00
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,64
|3.644.277.309
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7440
|18,7467
|% 0,02
|
|Euro
|19,9130
|19,9724
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,5031
|22,6159
|% -0,14
|
|Frank
|20,0850
|20,2060
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9718
|4,9967
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,43
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.553
|7.620
|-6,00
|
|Yarım
|3.658
|3.725
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.862
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,02
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 13 kaybederek (% -1.71 ) 5, 992
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, BFREN
-
17:58XU100
Endeks 5, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 116, 242.00 milyon TL de
-
17:58SUNTK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 50.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 530 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 235 adet işlem