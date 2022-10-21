***IIS* *CRDFA* *YGYO* *SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.10.2022 09:03
***IIS******CRDFA******YGYO******SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CRDFA, SAYAS, YGYO]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073214
BIST
10:333.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 8,35
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
10:3318,6005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0063
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6503
En Düşük
18,5591
10:3318,2230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2856
En Düşük
18,1503
10:33972,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,98
|Açılış
|: 972,30
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ALKA
|139,70
|14.932.114
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|13.647.453
|% 9,99
|
|KMPUR
|94,90
|32.585.042
|% 9,14
|
|ERCB
|63,30
|169.894.620
|% 9,14
|
|KERVN
|0,60
|720.835
|% 9,09
|
|MZHLD
|112,80
|24.740.939
|% -7,31
|
|BARMA
|75,85
|38.615.603
|% -5,01
|
|DAGHL
|28,62
|4.727.240
|% -4,60
|
|EPLAS
|23,42
|11.434.658
|% -4,02
|
|SEKFK
|9,10
|2.570.976
|% -3,91
|
|THYAO
|99,25
|1.098.789.890
|% 0,20
|
|TUPRS
|372,80
|756.646.262
|% 1,25
|
|YKBNK
|9,72
|480.278.458
|% 0,31
|
|HALKB
|8,95
|462.274.724
|% 2,87
|
|SISE
|31,14
|434.118.137
|% -0,70
|
|EKGYO
|4,52
|262.057.946
|% 0,44
|
|TSKB
|2,83
|150.734.160
|% 1,07
|
|HALKB
|8,95
|462.274.724
|% 2,87
|
|IHLAS
|0,69
|34.933.872
|% 4,55
|
|YKBNK
|9,72
|480.278.458
|% 0,31
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5982
|18,6005
|% -0,03
|
|Euro
|18,2087
|18,2230
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,7992
|20,9035
|% -0,15
|
|Frank
|18,4518
|18,5629
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9343
|4,9590
|% 0,07
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.626
|-2,21
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.589
|6.676
|-33,00
|
|Yarım
|3.211
|3.264
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.633
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|-0,34
|