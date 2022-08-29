***IIS* *DESA* *SAYAS* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.08.2022 09:22
***IIS******DESA******SAYAS******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DESA, OSTIM, SAYAS]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058771
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
0
En Düşük
0
18:0518,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
18:0518,0864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0109
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
18:051.008,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,46
|Açılış
|: 1.008,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|3,36
|396.666.387
|% 0,00
|
|AGHOL
|72,75
|202.418.871
|% 0,00
|
|AGESA
|23,68
|17.005.548
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|54.446.637
|% 0,00
|
|AGYO
|5,49
|78.988.367
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,36
|396.666.387
|% 0,00
|
|AGHOL
|72,75
|202.418.871
|% 0,00
|
|AGESA
|23,68
|17.005.548
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|54.446.637
|% 0,00
|
|AGYO
|5,49
|78.988.367
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% 0,00
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1814
|18,1900
|% 0,14
|
|Euro
|18,0882
|18,0945
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,1521
|21,2582
|% -0,51
|
|Frank
|18,6744
|18,7869
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8265
|4,8507
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-14,29
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-7,19
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.770
|6.827
|-104,00
|
|Yarım
|3.299
|3.338
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,63
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|-0,16
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,43
|