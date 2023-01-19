***IIS* *KUYAS* *INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.01.2023 09:05
***IIS******KUYAS******INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [INDES, KUYAS]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103101
BIST
18:105.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
0
En Düşük
0
18:1018,7925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0069
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:1020,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1113
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3989
En Düşük
20,2399
18:101.153,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.153,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PEKGY
|3,33
|38.202.247
|% 0,00
|
|OYAKC
|24,14
|949.946.182
|% 0,00
|
|PAPIL
|18,96
|67.356.261
|% 0,00
|
|NATEN
|162,90
|48.408.050
|% 0,00
|
|SMART
|10,30
|15.180.016
|% 0,00
|
|QNBFB
|47,80
|343.257
|% 0,00
|
|MARKA
|4,20
|1.343.652
|% 0,00
|
|MAVI
|120,70
|179.783.133
|% 0,00
|
|TLMAN
|61,20
|99.744.172
|% 0,00
|
|TDGYO
|13,46
|8.873.419
|% 0,00
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 0,00
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 0,00
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 0,00
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7892
|18,7925
|% -0,04
|
|Euro
|20,2125
|20,3989
|% 0,55
|
|Sterlin
|23,1261
|23,2421
|% 0,01
|
|Frank
|20,4336
|20,5567
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9894
|5,0144
|% 0,03
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|7,15
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.154
|3,00
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.825
|7.895
|16,00
|
|Yarım
|3.813
|3.863
|7,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,14
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|-1,03
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında