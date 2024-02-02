***IIS* *SEKUR* *GZNMI* *UNLU* *DIRIT* *MACKO* *CSH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.02.2024 09:00
***IIS******SEKUR******GZNMI******UNLU******DIRIT******MACKO******CSH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DIRIT, MACKO, SEKUR, GZNMI, UNLU]
İlgili Fonlar [CSH, IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246314
BIST
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11:498.680
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 33,40
|Açılış
|: 8.712
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|Önceki Kapanış
|: 8.646
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8.658
En Yüksek
8.763
11:4930,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1227
|Açılış
|: 30,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
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30,5051
En Düşük
30,2698
11:4933,1743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1168
|Açılış
|: 33,0000
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,5342
En Düşük
32,9769
11:492.012,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,70
|Açılış
|: 2.012,30
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|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
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2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler11:47
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,00
|932.046.321
|% 9,94
|
|KFEIN
|112,00
|270.866.512
|% 9,91
|
|EKOS
|62,25
|1.139.209.509
|% 8,73
|
|BASCM
|11,69
|666.751
|% 7,05
|
|KBORU
|122,40
|52.206.660
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|281,25
|7.847.929.173
|% 2,46
|
|SAHOL
|78,25
|3.285.656.092
|% 6,61
|
|EREGL
|43,88
|2.054.722.321
|% 0,37
|
|CATES
|82,70
|1.981.037.383
|% -5,05
|
|AKBNK
|40,14
|1.942.269.182
|% 0,15
|
|ZOREN
|4,78
|583.815.863
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,11
|938.053.082
|% -1,27
|
|AKFGY
|2,11
|169.117.453
|% 0,96
|
|YKBNK
|22,48
|1.773.721.835
|% 0,54
|
|ISCTR
|25,96
|1.577.521.417
|% 0,39
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4527
|30,4564
|% 0,40
|
|Euro
|33,1637
|33,1775
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,7256
|38,9199
|% 0,45
|
|Frank
|35,4096
|35,6229
|% 0,53
|
|Riyal
|8,0963
|8,1369
|% 0,34
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|913,52
|916,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,65
|967,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,07
|79,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,19
|2.054,57
|% 0,66
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