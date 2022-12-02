***IIS* *TEKTU* *INDES* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.12.2022 09:27
***IIS******TEKTU******INDES******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, INDES, TEKTU]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083816
BIST
12:025.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -37,54
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
12:0218,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
12:0219,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
12:021.079,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,06
|Açılış
|: 1.079,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ALFAS
|201,30
|764.336.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.701.064
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.889.062
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|45.337
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|MIATK
|129,70
|31.951.052
|% -5,67
|
|SASA
|122,90
|424.874.357
|% -5,53
|
|MERIT
|41,92
|56.918.117
|% -5,42
|
|KOZAL
|401,20
|3.833.906.578
|% -0,89
|
|THYAO
|126,00
|2.763.863.399
|% 1,29
|
|ASELS
|49,26
|2.524.182.453
|% 3,18
|
|EREGL
|41,86
|1.930.235.326
|% -1,46
|
|KOZAA
|49,88
|1.610.282.968
|% -0,64
|
|EKGYO
|7,16
|1.419.178.291
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,74
|329.848.032
|% 0,37
|
|DOHOL
|8,26
|774.732.327
|% -0,48
|
|ISCTR
|10,63
|908.867.543
|% -2,12
|
|KRDMD
|15,24
|1.296.203.202
|% -0,65
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6411
|% 0,04
|
|Euro
|19,6424
|19,6481
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8251
|22,9396
|% 0,35
|
|Frank
|19,8557
|19,9753
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9433
|4,9680
|% 0,04
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-1,19
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.197
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|-0,18
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15MZHLD
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 13.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 678, 473 adet işlem
-
12:14XU100
Endeks 5, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 41, 239.00 milyon TL de
-
12:14HUNER
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 387, 276 adet işlem
-
12:12MZHLD
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 669, 851 adet işlem
-
12:10KMPUR
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 121.80 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 255 adet işlem