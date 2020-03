***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU1- GENEL BİLGİLERRapor Dönemi : 01.01.2019 – 31.12.2019Ortaklığın Ünvanı : IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ticaret Sicil Numarası : 13469/8Merkez Adresi : Maslak Mahallesi, Dereboyu Cad.N5 Sun Plaza Kat:1234396 - Sarıyer/İSTANBULŞube Adresi : Yoktur.İletişim Bilgileri:Telefon : +90 (212) 345 00 62Faks : +90 (212) 345 07 66E-posta Adresi : info@isikmenkul.comİnternet Sitesi Adresi : www.isikmenkul.comŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISIÖdenmiş Sermaye : 30.000.000,- TLOrtaklık Yapısı:Ortağın Adı SoyadıPay Tutarı (TL)Pay Oranı (%)Devir Edilen Pay TLDevredilen Oran %Barış AKSÜS30.000.000100TOPLAM30.000.00010030.000.000100İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler : Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri:Şirketin Yönetim Organı : 3 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu üyeleri 16.04.2018 tarihinde 3 yıl için seçilmişlerdir.Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri:ADI SOYADIYÖNETİM KURULUGÖREVE BAŞLAMAGÖREVDEN AYRILMABarış AKSÜSYön.Krl.Başkanı30.03.2017Devam EdiyorVeli KOCATÜRKYön.Krl.Bşk.Yrd.30.03.2017Devam EdiyorMelih YÜKSELYön.Krl.Üyesi30.03.201723.09.2019Doğukan ÜÇLERTOPRAĞIYön.Krl.Üyesi23.09.2019Devam EdiyorDenetçi : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü üzere denetim üyeliğine, şirketimizin 15.02.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.Üst yönetiminde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:Halen görev başında bulunanlar ve mesleki tecrübeleri:Adı SoyadıGöreviTecrübeVeli KOCATÜRKGenel Müdür11 YılPersonel Sayısı : 31.12.2019 itibariyle şirkette çalışan sayısı 25 kişidir.2- Yönetim Organı Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Üst düzey yöneticilere ödenen ücret gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 2019 yılı için 111.435,55- TL'dir.3- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları :Yoktur.4- Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler:2019 Yılı İşlem Hacimleri Hakkında Bilgiler:Şirketimiz 2019 yılında Pay Piyasası, VIOP ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri yapmıştır.Pay Piyasası İşlem Hacmi : 904.455.628,34 TLVIOP İşlem Hacmi : 10.949.085.067,00 TLYıllara göre Kaldıraçlı Alım Satım İşlem Hacmi:2013 Yılı : 35.701.857.265,-2014 Yılı : 290.228.798.030,-2015 Yılı : 754.313.738.922,-2016 Yılı : 1.039.081.675.818,-2017 Yılı : 364.539.629.063,-2018 Yılı : 1.827.304.600.562,-2019 Yılı : 325.684.693.903,-Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:Şirket dönem içinde 172.710,00 TL'lik Maddi Duran Varlık, 0,- TL' lik Maddi Olmayan Varlık yatırımı yapmıştır.Dönem içinde Ortaklık Yapısında Gerçekleşen Değişikler:Dönem içerisinde ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:Şirkette Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V N 68 sayılı Tebliğ uyarınca iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin esaslar uygulanmaktadır.Şirketimizin iş akış prosedürlerinin kontrol ve gözetiminden Yönetim Kurulu Üyemiz Barış AKSÜS, Serap ALPTEKİN, Muhammet SARIKAYA sorumludur. İş akış prosedürlerinin icrası ile rutin kontrol ve denetimleri yapmak üzere 11.05.2015 tarih, 2015-11 sayılı yönetim kurulu kararı ile Serap ALPTEKİN müfettiş olarak atanmıştır ve 31.12.2019 tarihi itibarıyla görevine devam etmektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V N68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 3.Maddesinde belirtilen "Aracı Kurum faaliyetlerine yönelik olarak sürekli izleme, inceleme ve kontrol yapmak üzere Aracı Kurum yönetimi tarafından münhasıran görevlendirilmiş müfettiş dışındaki aracı kurum personelini iç kontrol elemanı olarak atar" Hükmüne istinaden 30.10.2019 tarih ve 2019/09 sayılı yönetim kurulu kararı ile Muhammet SARIKAYA iç kontrol personeli olarak atanmıştır, 31.12.2019 tarihi itibarıyla görevine devam etmektedir.Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) kontrollerini yapmak ve uyum programını yürütmek amacıyla 20.03.2017 tarih, 2017-11 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan Serap ALPTEKİN Masak Uyum Görevlisi olarak görevlerine 31.12.2019 tarihi itibarıyla görevlerine devam etmektedir.Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu 04.07.2013 tarih ve 2013/17 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, Borsa İstanbul A.Ş. (C) grubu ortaklık paylarından 15.971.094 adet payı Şirketimize bedelsiz olarak devretmiştir.Şirketin İktisap ettiği kendi paylarına ilişkin Bilgiler:Bulunmamaktadır.Hesap dönemi içinde yapılan kamu denetimi ve özel denetime ilişkin açıklamalar:Vergisel yükümlülükler ile ilgili tam tasdik sözleşmesi kapsamında Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. şirketi tarafından dönemsel olarak kontroller yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından ise şirketin 6 ve 12 aylık tabloları Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır. Düzenlenen 3 aylık dönemlerdeki mali tablo ve dipnotlar (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmektedir.Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:Şirket mali durum ve faaliyetlerimizi etkileyebilecek nitelikte sonuçlanmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ayrıca şirketimiz aleyhine açılmış davaların aleythe sonuçlanma olasılığının oldukça düşük olması ve mali durumumuzu etkileyebilecek nitelikte olmaması sebebiyle herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım yoktur.Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:Belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, Genel Kurul Kararları yerine getirilmiştir.Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmışssa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilşikin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:Yoktur.İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı politikalar işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:Şirket olarak değişen piyasa ve sektör koşullarında en iyi hizmeti vermek gayreti ile faaliyetlerimiz sürmektedir. Gerek denetleyici mekanizmaların ortaya koyduğu düzenlemeleri, gerekse global ve konjonktürel yenilikleri yakından takip ederek operasyonel altyapımızın uyumluluğu konusunda azami özen gösterilmektedir. Yoğun rekabet koşullarında haksız rekabetin önüne geçilmesi adına faaliyet izni olmayan yurtdışı kurumların yurtiçinde izinsiz pazarlama ve reklam çalışmalarının önüne geçilmesi öncelikli konuların başında gelmektedir.İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz özellikle faaliyetlerini kaldıraçlı alım satım işlemleri konusunda yürütmektedir. Firmamız kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteri işlemlerini hedge ederek olası risklerden etkilenmemeyi amaçlamaktadır.Şirketimizde 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında toplam 50 adet müşterimiz ile kredi sözleşmesi imzalamıştır. Müşterilere kredi kullandırma aşamasında kredi komitesi gerekli incelemeleri yapmakta ve kredi karşılığında Sermaye Piyasası Kanununun verdiği yetkiyle kredili olarak alınan menkul kıymetler teminat alınmaktadır. 31.12.2019 tarihi itibariyle 5 adet kredi kullanan müşterimiz bulunmakta olup bu müşterilerimizin kullandığı kredi tutarı 133.203,42 TL ve kredili işlemlere konu edilen özkaynak ve krediler karşılığı menkul kıymetlerin toplam değeri 280.540,84 TL'dir. Kredi kullanan müşterilerimiz hergün titizlikle takip edilmekte ve sorun yaşanabilecek durumlar önceden tespit edilerek maddi zarar oluşması riski engellenmeye çalışılmaktadır.Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:Yoktur.Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:Yoktur.İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:Şirketimizde yasal düzenlemelerin elverdiği ölçüde en yüksek işlem hacmine ve Pazar payına ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:Şirketimiz halka açık olmadığından kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu bulunmamaktadır.Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:Çıkarılmış menkul kıymet yoktur.İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2015 tarih ve 2015/33 sayılı toplantısında, Şirket'in "III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenerek, "GenişYetkili Aracı Kurum" olarak izin verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, yetkili olunan yatırım hizmetleri ve Faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.- İşlem Aracılığı Faaliyeti- Portföy Aracılığı Faaliyeti- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti- Sınırlı saklama hizmetiYatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:Yoktur.İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:Yoktur.Faaliyet konusu mal ve hizmet fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodiktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişiklerin nedenleri:Yoktur.5- Finansal DurumŞirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, Şirket, her hafta düzenli olarak Sermaye Piyasası Kurulu' na göndermiş olduğu Sermaye yeterliliği Tablolarına göre SPK mevzuatlarındaki gerekli Sermaye Yeterliliğini karşılamaktadır.Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgileri esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolarŞirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Özet bilanço kalemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.Bağımsız Denetimden Geçmiş Karşılaştırmalı BilançoÖzet Bilanço (TL)31.12.201931.12.2018Dönen Varlıklar59.658.41149.097.520Duran Varlıklar1.857.6261.689.349Toplam Varlıklar61.516.03750.786.869Kısa Vadeli Yükümlülükler30.056.66019.627.607Uzun Vadeli Yükümlülükler70.46585.083Özkaynaklar31.388.91231.074.179Toplam Kaynaklar61.516.03750.786.869Bağımsız Denetimden Geçmiş Karşılaştırmalı Gelir Tablosu31.12.201931.12.2018Brüt Kar/Zarar3.613.9481.504.162Faaliyet Karı/(Zararı)2.284.0136.800.105Dönem Karı/(Zararı)323.52663.622Likiditede OranlarıBu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgileri esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar31.12.201931.12.2018Toplam Dönen Varlıklar/ Toplam Kısa Vadeli Borçlar:1,982,50Toplam Borçlar/ Özsermaye:0,960,63Mali Yapı Oranları Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler:0,490,39Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar):29.601.75129.469.913Karlılık Oranları Net Kar / Varlıklar0,0050,001Karlılık Oranları Net Kar/Özkaynaklar0,0100,002İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:İşletme yönetim kurulunun belirlediği politikalara göre hareket etmektedir. 61.516.037.- TL'lik şirket toplam kaynaklarının % 51,02 (31.388.912.-TL) kısmını özkaynaklar oluşturmakla birlikte güçlü bir finansal yapıya sahiptir.Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:Şirket VUK' a göre hazırlamış olduğu finansal tablolarında 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemini 548.858,20 TL Kar ile kapatmış olup şirket öz sermayesini güçlendirmek için kar dağıtımı yapılmayacaktır.Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:Şirketin 31.12.2019 tarihi itibariyle UFRS'ye göre ayrılmış 68.510,- TL kıdem tazminatı karşılığı vardır. Dönem sonu itibariyle çalışan sayısı 25 kişidir.Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ücretlendirme esaslarına ilişkin ilke kararı gereği oluşturulması tavsiye edilen ücretlendirmeye ait politika ve prosedürleri faaliyet büyüklüğümüz ve yapılanma türümüze bağlı olarak oluşturmamıştır. Maaş harici tüm personele yemek kartı verilmektedir.6- Diğer HususlarYıllık faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:05 Şubat 2020 tarih ve 2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz merkez adresini Şubat 2020'de değiştirmiş olup yeni adresi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N2/6 Sarıyer, İstanbul'dur Söz konusu adres değişikliği 21 Şubat 2020 tarih ve 10021 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur.31 Aralık 2019 tarihinde adresi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza N5 Kat:12 Maslak, İstanbul'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831017BIST