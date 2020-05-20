***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179Transferler63.622 -63.622Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.284 -18.919 -18.919Dönem Karı (Zararı)-15.284 -15.284 -15.284Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.635 -3.635 -3.635Dönem Sonu Bakiyeler18 30.000.000 -64.121 298.647 824.548 -15.284 31.055.260 31.055.260Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 30.000.000 -57.809 298.647 824.548 323.526 31.388.912 31.388.912Transferler323.526 -323.526Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)653.446 653.446Dönem Karı (Zararı)659.758 659.758 659.758Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.312 659.758 -6.312 -6.312Dönem Sonu Bakiyeler18 30.000.000 -57.809 298.647 1.148.074 659.758 32.042.358 32.042.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.011.268 3.077.077Dönem Karı (Zararı)659.758 -15.284Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)659.758 -15.284Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler66.092 147.593Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 60.238 141.240Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.488 20.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 15.488 20.293Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -9.634 -13.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.163.773 2.944.848Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.900.861 -7.320.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -7.900.861 -7.320.277Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.180.613 -424.480İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 3.180.613 -424.480Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -102.679 -107.043Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.562.365 10.772.659İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 8.562.365 10.772.659Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 9.204 -2.684Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.415.131 26.673İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 9.415.131 26.673Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.889.623 3.077.157Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 121.645 -80YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-366.566 -113.078Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-366.566 -113.078Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -366.566 -113.078FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.644.702 2.963.999NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 13.644.702 2.963.999DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 25.500.627 26.441.882DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.145.329 29.405.881Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 39.145.329 25.500.627Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar37.789.541 29.888.680İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 37.789.541 29.888.680Diğer Alacaklar986.739 4.193.180İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 986.739 4.193.180Peşin Ödenmiş Giderler113.692 11.013İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 113.692 11.013Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 70.143 64.911Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM78.105.444 59.658.411TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR78.105.444 59.658.411DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 159.711 159.711Diğer Alacaklar1.270.753 1.244.925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.270.753 1.244.925Maddi Duran Varlıklar679.357 369.967Tesis, Makine ve Cihazlar11 646.986 325.750Mobilya ve Demirbaşlar11 29.590 37.350Özel Maliyetler11 2.781 6.867Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.961 83.023Bilgisayar Yazılımları12 79.961 83.023Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı26 7.679 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.197.461 1.857.626TOPLAM VARLIKLAR80.302.905 61.516.037KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar38.434.820 29.872.455İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar38.434.820 29.872.455Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 38.434.820 29.872.455Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 52.257 43.053Diğer Borçlar9.458.115 42.984İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.458.115 42.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü196.428 69.551Kısa Vadeli Karşılıklar32.325 28.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 32.325 28.617ARA TOPLAM48.173.945 30.056.660TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.173.945 30.056.660UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar86.602 68.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 86.602 68.510Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 0 1.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.602 70.465TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.260.547 30.127.125ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.042.358 31.388.912Ödenmiş Sermaye18 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-64.121 -57.809Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-64.121 -57.809Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -64.121 -57.809Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler298.647 298.647Yasal Yedekler18 298.647 298.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 1.148.074 824.548Net Dönem Karı veya Zararı18 659.758 323.526TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.042.358 31.388.912TOPLAM KAYNAKLAR80.302.905 61.516.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 325.661 168.350TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)325.661 168.350BRÜT KAR (ZARAR)325.661 168.350Genel Yönetim Giderleri20 -1.259.536 -1.185.330Pazarlama Giderleri20 -266.495 -296.165Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 183.464 55.533Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -61.506 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.078.412 -1.257.612Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 179.958 404.856FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-898.454 -852.756Finansman Gelirleri24 7.542.538 10.251.985Finansman Giderleri25 -5.795.954 -9.427.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)848.130 -28.315Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-188.372 13.031Dönem Vergi (Gideri) Geliri-196.428Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 8.056 13.031SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)659.758 -15.284DÖNEM KARI (ZARARI)659.758 -15.284Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları