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***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.07.2021 17:23



***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 2 İç kapı no: 6 Sarıyer / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 2 İç kapı no: 6 Sarıyer / İstanbul 0 212 345 00 62 0 212 345 07 66

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KAPITAL INVESTMENT GROUP B.V. 30000000 TRY 100
TOPLAM 30000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Direktörü
RECEP ATAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN KOCAMAN Genel Müdür
ONUR KÜL Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Hakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü
Fatih Yüce Mali İşler Müdürü
Feryal Çalışkan Operasyon ve Takas Sorumlusu
Onur Özel Muhasebe Uzmanı
Yağmur Gemici Operasyon ve Takas Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950026


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Tam 3.320 3.404 -5,89  
Yarım 1.605 1.647 -2,85  
Çeyrek 805 823 -1,42  
Gümüş.Ons 26,09 26,13 0,17  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 0,02  
B. Petrol 75,64 75,64 1,52  
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