***INALR* *ALNTF* *SKBNK* *GARAN* *FBBNK* *DZYMK* *BRKT* *SEKFA* *TATGD* *ADB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***INALR******ALNTF******SKBNK******GARAN******FBBNK******DZYMK******BRKT******SEKFA******TATGD******ADB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ADB, ALNTF, BRKT, DZYMK, FBBNK, INALR, SEKFA, SKBNK, TATGD, GARANMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBK32017 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF32073 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/03/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DZYMK TRFDNZY32011 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfaFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA32025 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfaFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA32025 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018A5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/03/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018A5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRFINAL62017 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH32020 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK32023 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfaTAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD TRSTATK62115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD220921T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 25/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD230920T24 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 25/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT180924T11 DEVLET TAHVİLİ 25/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT200324T13 DEVLET TAHVİLİ 25/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT220921T18 DEVLET TAHVİLİ 25/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832080BIST