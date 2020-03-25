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***INALR* *ALNTF* *SKBNK* *GARAN* *FBBNK* *DZYMK* *BRKT* *SEKFA* *TATGD* *ADB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

25.03.2020 14:20
GÜNCEL HABERLER



***INALR******ALNTF******SKBNK******GARAN******FBBNK******DZYMK******BRKT******SEKFA******TATGD******ADB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ADB, ALNTF, BRKT, DZYMK, FBBNK, INALR, SEKFA, SKBNK, TATGD, GARAN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBK32017 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF32073 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/03/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DZYMK TRFDNZY32011 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA32025 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA32025 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018A5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/03/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018A5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRFINAL62017 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH32020 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK32023 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2020 İtfa
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD TRSTATK62115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD220921T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 25/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD230920T24 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 25/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180924T11 DEVLET TAHVİLİ 25/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT200324T13 DEVLET TAHVİLİ 25/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT220921T18 DEVLET TAHVİLİ 25/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832080


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