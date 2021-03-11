***INALR* *BRMEN* *BSENR* *KERVN* *NTHOL* *ERGLI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***INALR******BRMEN******BSENR******KERVN******NTHOL******ERGLI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [BSENR, ERGLI, NTHOL, BRMEN, INALR, KERVN]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (14.05.2021 (dahil) tarihine kadar).- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (18.03.2021 (dahil) tarihine kadar)- Net Holding A.Ş. (26.03.2021 (dahil) tarihine kadar)- Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (12.04.2021 (dahil) tarihine kadar)- İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (26.04.2021 (dahil) tarihine kadar)- Kervasaray Yatırım Holding A.Ş. (22.04.2021 (dahil) tarihine kadar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917302BIST