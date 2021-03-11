***INALR* *BRMEN* *BSENR* *KERVN* *NTHOL* *ERGLI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
11.03.2021 16:54
***INALR******BRMEN******BSENR******KERVN******NTHOL******ERGLI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [BSENR, ERGLI, NTHOL, BRMEN, INALR, KERVN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (14.05.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (18.03.2021 (dahil) tarihine kadar)
- Net Holding A.Ş. (26.03.2021 (dahil) tarihine kadar)
- Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (12.04.2021 (dahil) tarihine kadar)
- İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (26.04.2021 (dahil) tarihine kadar)
- Kervasaray Yatırım Holding A.Ş. (22.04.2021 (dahil) tarihine kadar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917302
BIST
17:021.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.556
17:027,4941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4320
17:028,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0221
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0055
En Düşük
8,8904
17:02415,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 415,49
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:02
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.388.722
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.528.153
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|KATMR
|4,50
|476.474.120
|% -10,00
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|BAKAB
|27,02
|81.071.856
|% -8,90
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|SASA
|44,70
|3.733.829.570
|% -3,79
|
|SISE
|7,73
|1.442.964.335
|% 0,52
|
|KOZAL
|127,40
|1.035.300.165
|% -1,24
|
|GARAN
|9,03
|910.789.966
|% -1,53
|
|EKGYO
|2,36
|810.994.441
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,36
|810.994.441
|% -0,84
|
|SISE
|7,73
|1.442.964.335
|% 0,52
|
|DOHOL
|3,44
|561.192.746
|% 1,78
|
|TSKB
|1,71
|239.788.845
|% 0,00
|
|PETKM
|6,25
|764.176.543
|% 0,32
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4907
|7,4941
|% -0,14
|
|Euro
|8,9655
|8,9781
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,4089
|10,4611
|% -0,00
|
|Frank
|8,0418
|8,0903
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% -0,21
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|5,26
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.747
|2.817
|-7,67
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-3,71
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,00
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|0,88
|
Seans Raporu
17:02
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17:17AVTUR
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 746, 683 adet işlem
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17:16XU100
Endeks 1, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 22, 878.00 milyon TL de
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17:16ALCTL
Yüzde -8.01 oranında düşüşle 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 226, 873 adet işlem
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17:15EGEEN
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 1, 533.00 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 186 adet işlem
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17:13AYEN
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 445 adet işlem