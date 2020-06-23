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***INALR* *HALKB* *ZORLF* *HLVKS* *ISGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

23.06.2020 15:20
GÜNCEL HABERLER



***INALR******HALKB******ZORLF******HLVKS******ISGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler HLVKS, INALR, ISGYO, HALKB, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62043 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62043 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRFINAL62017 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2020 İtfa
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRFINAL62017 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY32111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 23/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62015 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62015 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852480


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 8,47 44.370.151 % 10,00  
ULAS 4,54 8.537.794 % 9,93  
AYEN 4,01 113.288.060 % 9,86  
SAMAT 2,34 17.792.632 % 9,86  
MNDRS 3,68 46.775.965 % 9,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5337 8,5765 % 0,28  
Frank 7,2346 7,2781 % 0,56  
Riyal 1,8225 1,8316 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 11,21  
Altın Gr. 389 389 2,76  
Cumhuriyet 2.524 2.537 13,80  
Tam 2.590 2.601 14,20  
Yarım 1.262 1.272 6,90  
Çeyrek 633 637 3,40  
Gümüş.Ons 17,96 17,99 0,22  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 0,05  
B. Petrol 43,42 43,42 0,34  
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