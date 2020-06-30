***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[16] 525.309.214 430.501.782Satışların Maliyeti[16] -467.431.305 -375.901.768TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.877.909 54.600.014BRÜT KAR (ZARAR)57.877.909 54.600.014Genel Yönetim Giderleri[18] -2.500.567 -5.078.721Pazarlama Giderleri[17] -31.016.294 -29.811.520Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[19] 1.275.091 708.010Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[19] -3.013.365 -304.506ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.622.774 20.113.277Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[20] 3.255.012 2.687.933Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[20] 0 -211.744FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.877.786 22.589.466Finansman Gelirleri[21] 437.827 858.349Finansman Giderleri[21] -21.700.947 -21.097.493SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.614.666 2.350.322Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.094.158 742.504Dönem Vergi (Gideri) Geliri[22] -2.163.024 -483.151Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[22] 68.866 1.225.655SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.520.508 3.092.826DÖNEM KARI (ZARARI)2.520.508 3.092.826Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.520.508 3.092.826Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 11.664.715 9.634.530Ticari Alacaklar20.795.357 17.248.120İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar[6] 20.795.357 17.248.120Diğer Alacaklar5.790.122 244.270İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[7] 5.790.122 244.270Stoklar[8] 106.566.799 85.525.779Peşin Ödenmiş Giderler8.130.498 15.891.106İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[14] 8.130.498 15.891.106Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[22] 0 12.810Diğer Dönen Varlıklar19.248.580 22.817.093İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar[14] 19.248.580 22.817.093ARA TOPLAM172.196.071 151.373.708TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR172.196.071 151.373.708DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 37.773İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 37.773Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[10] 23.795.971 16.958.321Maddi Duran Varlıklar[9] 21.218.284 22.705.112Arazi ve Arsalar4.000.000 4.000.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri13.380 16.725Binalar11.791.348 12.794.121Tesis, Makine ve Cihazlar324.712 251.902Taşıtlar3.222.649 2.927.258Mobilya ve Demirbaşlar1.106.237 1.493.360Özel Maliyetler759.958 1.221.746Kullanım Hakkı Varlıkları[9] 5.981.825 0Ertelenmiş Vergi Varlığı[22] 1.569.680 1.504.120TOPLAM DURAN VARLIKLAR52.565.760 41.205.326TOPLAM VARLIKLAR224.761.831 192.579.034KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24.085.550 52.821.864İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[5] 24.085.550 52.821.864Banka Kredileri14.018.257 50.539.839Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.067.293 2.282.025İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5.000.000 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.081.466 10.335.939İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 11.081.466 10.335.939Banka Kredileri11.081.466 10.335.939Ticari Borçlar[6] [24] 26.605.142 26.376.273İlişkili Taraflara Ticari Borçlar46.656 126.303İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar[6] 26.558.486 26.249.970Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[13] 689.189 598.871Diğer Borçlar22.901.294 41.731.567İlişkili Taraflara Diğer Borçlar[7] [24] 20.783.362 41.526.209İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[7] 2.117.932 205.358Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)70.223.806 19.695.851İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[14] 70.223.806 19.695.851Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[22] 49.337 0Kısa Vadeli Karşılıklar623.670 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar[11] 623.670 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.581.508 5.113.265İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[14] 1.581.508 5.113.265ARA TOPLAM157.840.962 156.673.630TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.840.962 156.673.630UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.887.868 7.535.662İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 37.887.868 7.535.662Banka Kredileri9.239.310 4.946.859Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.648.558 2.588.803İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları25.000.000 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.448.668İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[14] 0 1.448.668Uzun Vadeli Karşılıklar1.772.147 2.192.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[13] 1.772.147 2.192.450TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.660.015 11.176.780TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER197.500.977 167.850.410ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.260.854 24.728.624Ödenmiş Sermaye[15] 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-872.886 -884.608Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-872.886 -884.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-872.886 -884.608Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.360 189.618Yasal Yedekler[15] 250.360 189.618Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[15] 5.362.872 2.330.788Net Dönem Karı veya Zararı2.520.508 3.092.826TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.260.854 24.728.624TOPLAM KAYNAKLAR224.761.831 192.579.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -334.318 42.040 3.283.551 1.794.815 14.786.088 0 14.786.088Transferler2.600.000 147.578 -952.763 -1.794.815 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-550.290 3.092.826 2.542.536 0 2.542.536Dönem Karı (Zararı)3.092.826 3.092.826 0 3.092.826Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-550.290 -550.290 0 -550.290Sermaye Arttırımı7.400.000 7.400.000Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 -884.608 189.618 2.330.788 3.092.826 24.728.624 0 24.728.624Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -884.608 189.618 2.330.788 3.092.826 24.728.624 0 24.728.624Transferler60.742 3.032.084 -3.092.826Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.722 2.520.508 2.532.230 0 2.532.230Dönem Karı (Zararı)2.520.508 2.520.508 0 2.520.508Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.722 11.722 0 11.722Sermaye Arttırımı0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 -872.886 250.360 5.362.872 2.520.508 27.260.854 0 27.260.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.586.909 30.196.949Faaliyetlerden Net Nakit Akışları37.472.045 31.200.396Vergi İadeleri (Ödemeleri)-771.449 -507.486Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.113.687 -495.961YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.646.047 -1.940.299FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.910.677 -28.004.440YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.030.185 252.210NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.030.185 252.210DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.634.530 9.382.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.664.715 9.634.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.520.508 3.092.826DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.722 -550.290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[13] 15.028 -705.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[22] -3.306 155.210Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-3.306 155.210Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.722 -550.290TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.532.230 2.542.536Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.532.230 2.542.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853553BIST