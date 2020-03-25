***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar546 gün vadeli 25.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin İkinci kupon oranı 3,2286 olarak belirlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 60.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı –Özel Sektör TahviliSatış Türü Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.06.2021Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSINAL62119Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000Kupon Sayısı 6İtfa Tarihi 24.06.2021Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.06.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi?HayırKupon Sıra NoÖdeme TarihiKayıt Tarihi *Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiFaiz Oranı (%)Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)Ödeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?26.03.202025.03.202026.03.20203,6203905.075,00TRYHayır25.06.202024.06.202025.06.20203,2286807.150,00TRYHayır24.09.202023.09.202024.09.202024.12.202023.12.202024.12.202025.03.202124.03.202125.03.202124.06.202123.06.202124.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı24.06.202123.06.202126.03.202025.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832096BIST