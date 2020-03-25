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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2020 15:02
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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                                             546 gün vadeli 25.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin İkinci kupon oranı 3,2286 olarak belirlenmiştir.
 Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                06.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi                                                           TRY 
Tutar                                                                     60.000.000 
İhraç Tavanı Kıymet Türü                                      Borçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili
Satış Türü                                                             Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı                                                  Yurt İçi  
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü                                                                       Özel Sektör Tahvili
Vadesi                                                                    24.06.2021
Vade (Gün Sayısı)                                                   546
Faiz Oranı Türü                                                      Değişken
Satış Şekli                                                              Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu                                                               TRSINAL62119
Satışa Başlanma Tarihi                                           23.12.2019 
Satışın Tamamlanma Tarihi                                    25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi                                             26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar                      25.000.000
Kupon Sayısı                                                          6
İtfa Tarihi                                                                24.06.2021
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi                     24.06.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
                                            Hayır 
    Kupon  Sıra No
    Ödeme  Tarihi
    Kayıt  Tarihi *
    Yatırımcı  Hesaplarına Ödenme Tarihi
    Faiz  Oranı (%)
    Faiz  Oranı - Yıllık Basit (%)
    Faiz  Oranı - Yıllık Bileşik (%)
    Ödeme  Tutarı
    Döviz  Kuru
    Ödemesi  Gerçekleştirildi mi?

    1
    26.03.2020
    25.03.2020
    26.03.2020
    3,6203
     
     
    905.075,00 
    TRY 
           Hayır

    2
    25.06.2020
    24.06.2020
    25.06.2020
    3,2286
     
     
    807.150,00
    TRY 
    Hayır 

    3
    24.09.2020
    23.09.2020
    24.09.2020
     
     
     
     
     
     

    4
    24.12.2020
    23.12.2020
    24.12.2020
     
     
     
     
     
     

    5
    25.03.2021
    24.03.2021
    25.03.2021
     
     
     
     
     
     

    6
    24.06.2021
    23.06.2021
    24.06.2021
     
     
     
     
     
     

    Anapara  / Vadesonu Ödeme Tutarı
    24.06.2021
    23.06.2021
    26.03.2020
     
     
     
    25.000.000
     
     






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832096


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RYSAS 5,28 73.547.430 % 10,00  
GLRYH 2,42 9.493.649 % 10,00  
RHEAG 1,43 1.098.705 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5729 7,6109 % 0,69  
Frank 6,5434 6,5828 % 0,52  
Riyal 1,7086 1,7172 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.611 1.615 -8,10  
Altın Gr. 334 335 -0,49  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,22 14,28 -0,03  
Gümüş Gr. 2,94 2,95 0,00  
B. Petrol 26,45 26,45 -0,70  
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