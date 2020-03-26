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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2020 12:23
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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

546 gün vadeli 25.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin ilk kuponu 26.03.2020 tarihinde ödenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi                      06.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi                                                TRY          
Tutar                                                          60.000.000              
İhraç Tavanı Kıymet Türü                          Borçlanma Aracı – Özel Sektör Tahvili
Satış Türü                                                 Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış          
Yurt İçi / Yurt Dışı                                     Yurt İçi  
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü                                                          Tahvil
Vadesi                                                       24.06.2021
Vade (Gün Sayısı)                                      546
Faiz Oranı Türü                                         Değişken
Satış Şekli                                                 Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu                                                 TRSINAL62119
Satışa Başlanma Tarihi                              23.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi                        25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi                                26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar         25.000.000
Kupon Sayısı                                             6
İtfa Tarihi                                                   24.06.2021
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi        24.06.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi?                        Hayır
    Kupon Sıra No
    Ödeme Tarihi
    Kayıt Tarihi 
    Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
    Faiz Oranı (%)
    Faiz Oranı  Yıllık Basit (%)
    Faiz Oranı Yıllık Bileşik (%)
    Ödeme Tutarı
    Döviz Kuru
    Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

    1
    26.03.2020
    25.03.2020
    26.03.2020
    3,6203
     
     
    905.075,00 
    TRY 
    EVET

    2
    25.06.2020
    24.06.2020
    25.06.2020
    3,2286
     
     
    807.150,00
    TRY 
    Hayır

    3
    24.09.2020
    23.09.2020
    24.09.2020
     
     
     
     
     
     

    4
    24.12.2020
    23.12.2020
    24.12.2020
     
     
     
     
     
     

    5
    25.03.2021
    24.03.2021
    25.03.2021
     
     
     
     
     
     

    6
    24.06.2021
    23.06.2021
    24.06.2021
     
     
     
     
     
     

    Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
    24.06.2021
    23.06.2021
    24.06.2021
     
     
     
    25.000.000
     
     

  
Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832292


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BNTAS 2,20 39.241.832 % 10,00  
GSRAY 1,76 139.146.121 % 10,00  
RYGYO 5,39 21.542.388 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6281 7,6663 % 0,29  
Frank 6,5628 6,6023 % 0,33  
Riyal 1,6973 1,7058 % -0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.629 1.632 13,02  
Altın Gr. 336 336 2,50  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,54 14,63 0,14  
Gümüş Gr. 3,00 3,01 0,03  
B. Petrol 26,97 26,97 -0,42  
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