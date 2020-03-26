***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 12:23
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
546 gün vadeli 25.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin ilk kuponu 26.03.2020 tarihinde ödenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı – Özel Sektör Tahvili
Satış Türü Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Tahvil
Vadesi 24.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSINAL62119
Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 6
İtfa Tarihi 24.06.2021
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.06.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Hayır
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
26.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
3,6203
905.075,00
TRY
EVET
2
25.06.2020
24.06.2020
25.06.2020
3,2286
807.150,00
TRY
Hayır
3
24.09.2020
23.09.2020
24.09.2020
4
24.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
5
25.03.2021
24.03.2021
25.03.2021
6
24.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
24.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
25.000.000
Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832292
BIST