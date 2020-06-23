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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2020 14:05
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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Nitelikli Yatırımcı Özel Sektör Bonosu kupon ödemesi
  180 gün vadeli 5.000.000 TRY nominal değerdeki Sabit Faizli / 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli bonoların  160.275,00 TL   2. Kuponu ve 5.000.000 TL Anaparası 23.06.2020 tarihinde ödenmiştir.           06.11.2018 Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
                                  TRY Para Birimi
                                          60.000.000 Tutar
                  Borçlanma Aracı – Özel Sektör Tahvili İhraç Tavanı Kıymet Türü
Satış Türü
                                  
Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış
                          Yurt İçi Yurt İçi / Yurt Dışı
  İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri 
                                          Bono Türü
                                          23.06.2020 Vadesi
                          180 Vade (Gün Sayısı)
                          Sabit Faiz Oranı Türü
                                  Nitelikli Yatırımcıya Satış  Satış Şekli
                                  TRFINAL62017 ISIN Kodu
                  23.12.2019  Satışa Başlanma Tarihi
                25.12.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi
                  26.12.2019 Vade Başlangıç Tarihi
5.000.000 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar   
                                     2 Kupon Sayısı
                                           23.06.2020 İtfa Tarihi
23.06.2020 Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi  
                Evet  Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
                                                                                          Faiz          
Faiz
                                                        Yatırımcı        
Faiz
     
Oranı -      
Oranı -
Kupon                   Ödeme        
Kayıt          
Hesaplarına     
Oranı    
Yıllık        
Yıllık
Ödeme
    
Döviz       
Ödemesi
Sıra No   Tarihi          Tarihi *          Ödenme         (%)      
Basit         B
ileşik       
Tutarı      
Kuru      
Gerçekleştirildi
 
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                                                                                              1        25.03.202024.03.2020      20.01.2020    13 ,0000      13,6508   [X]   TRY         Evet  2        23.06.202022.06.2020      23.06.2020    13 ,0000      13,6508   [X]   TRY         Evet                               Anapara
23.06.2020
22.06.2020      
23.06.2020
5.000.000
TRY
Evet 
Vadesonu
Ödeme
Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 4,54 8.424.666 % 9,93  
AYEN 4,01 111.986.286 % 9,86  
SAMAT 2,34 17.579.912 % 9,86  
DGKLB 2,48 40.214.341 % 9,73  
KRDMA 3,28 83.279.047 % 8,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5152 8,5579 % 0,06  
Frank 7,2252 7,2687 % 0,43  
Riyal 1,8231 1,8322 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 2,11  
Altın Gr. 387 387 1,00  
Cumhuriyet 2.512 2.525 2,10  
Tam 2.578 2.589 2,20  
Yarım 1.256 1.267 1,10  
Çeyrek 630 634 0,50  
Gümüş.Ons 17,80 17,83 0,06  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,03  
B. Petrol 43,75 43,75 0,67  
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