***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNitelikli Yatırımcı Özel Sektör Bonosu kupon ödemesi180 gün vadeli 5.000.000 TRY nominal değerdeki Sabit Faizli / 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli bonoların 160.275,00 TL 2. Kuponu ve 5.000.000 TL Anaparası 23.06.2020 tarihinde ödenmiştir. 06.11.2018 Yönetim Kurulu Karar Tarihiİlgili İhraç Tavanı BilgileriTRY Para Birimi60.000.000 TutarBorçlanma Aracı – Özel Sektör Tahvili İhraç Tavanı Kıymet TürüSatış TürüHalka Arz –Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi Yurt İçi / Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriBono Türü23.06.2020 Vadesi180 Vade (Gün Sayısı)Sabit Faiz Oranı TürüNitelikli Yatırımcıya Satış Satış ŞekliTRFINAL62017 ISIN Kodu23.12.2019 Satışa Başlanma Tarihi25.12.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi26.12.2019 Vade Başlangıç Tarihi5.000.000 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar2 Kupon Sayısı23.06.2020 İtfa Tarihi23.06.2020 Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiEvet Ödeme Gerçekleştirildi mi?Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıFaizFaizYatırımcıFaizOranı -Oranı -Kupon ÖdemeKayıtHesaplarınaOranıYıllıkYıllıkÖdemeDövizÖdemesiSıra No Tarihi Tarihi * Ödenme (%)Basit BileşikTutarıKuruGerçekleştirildi% (mi?1 25.03.202024.03.2020 20.01.2020 13 ,0000 13,6508 [X] TRY Evet 2 23.06.202022.06.2020 23.06.2020 13 ,0000 13,6508 [X] TRY Evet Anapara23.06.202022.06.202023.06.20205.000.000TRYEvetVadesonuÖdemeTutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852470BIST