***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2020 14:05
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nitelikli Yatırımcı Özel Sektör Bonosu kupon ödemesi
180 gün vadeli 5.000.000 TRY nominal değerdeki Sabit Faizli / 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli bonoların 160.275,00 TL 2. Kuponu ve 5.000.000 TL Anaparası 23.06.2020 tarihinde ödenmiştir. 06.11.2018 Yönetim Kurulu Karar Tarihi
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
TRY Para Birimi
60.000.000 Tutar
Borçlanma Aracı – Özel Sektör Tahvili İhraç Tavanı Kıymet Türü
Satış Türü
Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi Yurt İçi / Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Bono Türü
23.06.2020 Vadesi
180 Vade (Gün Sayısı)
Sabit Faiz Oranı Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış Satış Şekli
TRFINAL62017 ISIN Kodu
23.12.2019 Satışa Başlanma Tarihi
25.12.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi
26.12.2019 Vade Başlangıç Tarihi
5.000.000 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
2 Kupon Sayısı
23.06.2020 İtfa Tarihi
23.06.2020 Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Evet Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Faiz
Faiz
Yatırımcı
Faiz
Oranı -
Oranı -
Kupon Ödeme
Kayıt
Hesaplarına
Oranı
Yıllık
Yıllık
Ödeme
Döviz
Ödemesi
Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme (%)
Basit B
ileşik
Tutarı
Kuru
Gerçekleştirildi
% (
)
(
%
)
mi?
1 25.03.202024.03.2020 20.01.2020 13 ,0000 13,6508 [X] TRY Evet 2 23.06.202022.06.2020 23.06.2020 13 ,0000 13,6508 [X] TRY Evet Anapara
23.06.2020
22.06.2020
23.06.2020
5.000.000
TRY
Evet
Vadesonu
Ödeme
Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852470
BIST