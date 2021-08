***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar728 gün vadeli 20.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 6 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Dörrdüncü kupon oranı 10,9582 olarak belirlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 60.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı –Özel Sektör TahviliSatış Türü Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya SatışÖzel Durum Açıklaması (Genel) Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör TahviliVadesi 17.02.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSINAL22212Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000Kupon Sayısı 4İtfa Tarihi 17.02.2022Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.02.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? HayırYatırımcı Faiz Faiz ÖdemesiKupon Ödeme Kayıt Hesaplarına Faiz Oranı Oranı Ödeme Döviz GerçekleştirildiSıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Oranı Yıllık Yıllık Tutarı Kuru mi?Tarihi ( %) Basit Bileşik( %) (%)1 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 6,9913 1.398.260,00 TRY Evet2 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 6,1006 1.220.120,00 TRY Evet3 19.08.2021 18.08.2021 19.08.2021 10,0042 2.000.840,00 TRY Hayır4 17.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 10,9582 2.191.640,00 TRY HayırAnaparaVadesonu 17.02.2022 17.02.2022 17.02.2022 20.000.000,00 TRYÖdemeTutarıYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958990BIST