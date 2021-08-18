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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.08.2021 16:29



***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

728 gün vadeli 20.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 6 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Dörrdüncü kupon oranı 10,9582 olarak belirlenmiştir.    
Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                    06.11.2018    
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri    
Para Birimi                                                            TRY     
Tutar                                                                     60.000.000     
İhraç Tavanı Kıymet Türü                                        Borçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili    
Satış Türü                                                              Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış    
Özel Durum Açıklaması (Genel) Yurt İçi / Yurt Dışı                                              Yurt İçi      
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri    Türü                       Özel Sektör Tahvili    
Vadesi                                                                                                        17.02.2022    
Vade (Gün Sayısı)                                                                                                 728    
Faiz Oranı Türü                                                                                             Değişken    
Satış Şekli                                                                            Nitelikli Yatırımcıya Satış    
ISIN Kodu                                                                                           TRSINAL22212    
Satışa Başlanma Tarihi                                                                               20.02.2020    
Satışın Tamamlanma Tarihi                                                                         20.02.2020    
Vade Başlangıç Tarihi                                                                                 20.02.2020    
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar                                                           20.000.000    
Kupon Sayısı                                                                                                          4    
İtfa Tarihi                                                                                                  17.02.2022    
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi                                                          17.02.2022   
Ödeme Gerçekleştirildi mi?                                                                                Hayır 
                                                Yatırımcı                         Faiz        Faiz                                                Ödemesi    
 Kupon      Ödeme     Kayıt        Hesaplarına    Faiz        Oranı      Oranı           Ödeme          Döviz      Gerçekleştirildi
 
Sıra No     Tarihi        Tarihi *     Ödenme         Oranı      Yıllık      Yıllık            Tutarı            Kuru        mi?
                                                 Tarihi               ( %)        Basit      Bileşik
                                                                                       ( %)        (%) 
1             20.08.2020  19.08.2020  20.08.2020    6,9913                                     1.398.260,00      TRY        Evet
2             18.02.2021  17.02.2021  18.02.2021    6,1006                                     1.220.120,00      TRY        Evet  
3             19.08.2021  18.08.2021  19.08.2021   10,0042                                     2.000.840,00     TRY        Hayır
4             17.02.2022  16.02.2022   17.02.2022  10,9582                                     2.191.640,00     TRY        Hayır
Anapara 
Vadesonu 17.02.2022  17.02.2022   17.02.2022                                                20.000.000,00     TRY
Ödeme 
Tutarı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958990


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Altın Gr. 489 489 3,77  
Cumhuriyet 3.251 3.300 18,00  
Tam 3.234 3.315 16,50  
Yarım 1.563 1.604 7,98  
Çeyrek 784 802 3,99  
Gümüş.Ons 23,45 23,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,02  
B. Petrol 66,35 66,35 -1,88  
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