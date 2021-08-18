***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2021 16:29
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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YOKTUR
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
728 gün vadeli 20.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 6 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Dörrdüncü kupon oranı 10,9582 olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili
Satış Türü Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış
Özel Durum Açıklaması (Genel) Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSINAL22212
Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 4
İtfa Tarihi 17.02.2022
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Hayır
Yatırımcı Faiz Faiz Ödemesi
Kupon Ödeme Kayıt Hesaplarına Faiz Oranı Oranı Ödeme Döviz Gerçekleştirildi
Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Oranı Yıllık Yıllık Tutarı Kuru mi?
Tarihi ( %) Basit Bileşik
( %) (%)
1 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 6,9913 1.398.260,00 TRY Evet
2 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 6,1006 1.220.120,00 TRY Evet
3 19.08.2021 18.08.2021 19.08.2021 10,0042 2.000.840,00 TRY Hayır
4 17.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 10,9582 2.191.640,00 TRY Hayır
Anapara
Vadesonu 17.02.2022 17.02.2022 17.02.2022 20.000.000,00 TRY
Ödeme
Tutarı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958990
BIST