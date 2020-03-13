***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:53
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828890
BIST
17:4095.798
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.158,57
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:406,3022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:407,0055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0674
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:40318,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -1,88
|Açılış
|: 318,28
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|61.086.197
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|589.994
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.143.466
|% 10,00
|
|ALARK
|3,97
|35.073.091
|% 9,97
|
|ARDYZ
|11,47
|8.645.639
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,19
|9.393.599
|% -13,21
|
|ECZYT
|9,81
|69.977.022
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,28
|1.277.197.517
|% 3,78
|
|THYAO
|9,06
|1.136.106.172
|% 6,84
|
|GARAN
|9,01
|644.655.348
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,05
|408.689.738
|% 2,50
|
|EREGL
|8,13
|386.126.780
|% -0,25
|
|ODAS
|1,35
|331.685.049
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,05
|408.689.738
|% 2,50
|
|IHLGM
|0,95
|178.915.433
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,22
|341.456.974
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,19
|171.853.663
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8619
|7,9014
|% -0,62
|
|Frank
|6,6030
|6,6428
|% -0,90
|
|Riyal
|1,6749
|1,6833
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,97
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.107
|2.161
|-6,62
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,21
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|34,66
|34,66
|1,44
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