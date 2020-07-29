***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:04
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862977
BIST
12:271.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:276,9659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9659
En Düşük
6,9132
12:278,2043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2055
En Düşük
8,1145
12:27438,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,66
|Açılış
|: 438,53
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|25.098.370
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.765.458
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|13.106.258
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.668.972
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.061.622
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,58
|1.086.699.739
|% 0,27
|
|GUSGR
|6,11
|752.921.461
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,21
|749.656.723
|% -0,45
|
|GARAN
|7,35
|492.029.204
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,05
|434.517.526
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,21
|749.656.723
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,05
|434.517.526
|% 0,66
|
|TSKB
|1,17
|162.026.937
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,88
|113.467.116
|% -2,22
|
|GUSGR
|6,11
|752.921.461
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0030
|9,0481
|% 0,74
|
|Frank
|7,5743
|7,6199
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8507
|1,8600
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|0,18
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.900
|4,30
|
|Tam
|2.958
|2.982
|4,50
|
|Yarım
|1.436
|1.456
|2,20
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|