***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 16:22
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874159
BIST
17:391.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.099
En Düşük
1.087
17:397,4871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
17:398,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
17:39469,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,26
|Açılış
|: 469,09
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler17:37
|SEYKM
|11,99
|41.548.210
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|28.970.888
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|39.444.709
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.989.726
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|DGATE
|11,95
|181.341.828
|% -9,95
|
|EUYO
|2,15
|80.795.507
|% -9,66
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|PETKM
|4,37
|2.329.456.356
|% 6,59
|
|TUPRS
|82,35
|1.152.887.897
|% 3,91
|
|ZOREN
|2,85
|777.442.896
|% 8,37
|
|AFYON
|4,21
|754.065.083
|% 4,73
|
|ODAS
|2,61
|708.586.133
|% 4,40
|
|PETKM
|4,37
|2.329.456.356
|% 6,59
|
|ZOREN
|2,85
|777.442.896
|% 8,37
|
|ODAS
|2,61
|708.586.133
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,79
|418.958.693
|% -1,10
|
|AFYON
|4,21
|754.065.083
|% 4,73
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4842
|7,4866
|% 0,06
|
|Euro
|8,8463
|8,8565
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,7014
|9,7501
|% 0,16
|
|Frank
|8,1657
|8,2149
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9911
|2,0011
|% 0,10
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|15,22
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|0,25
|