***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2021 12:21
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915371
BIST
15:141.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
15:147,4900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
15:148,9480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0681
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
15:14407,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,73
|Açılış
|: 407,65
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler15:12
|CLEBI
|226,60
|108.852.518
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.271.293
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.920.641
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|19.016.855
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,94
|1.454.675.006
|% 0,85
|
|GARAN
|9,32
|1.059.725.489
|% -0,85
|
|INDES
|32,68
|856.645.982
|% 7,22
|
|KRDMD
|7,29
|737.233.583
|% -0,95
|
|THYAO
|14,67
|711.914.857
|% -0,34
|
|PETKM
|5,94
|1.454.675.006
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,41
|456.326.998
|% -0,82
|
|TSKB
|1,75
|262.124.120
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,41
|398.402.467
|% 1,79
|
|GARAN
|9,32
|1.059.725.489
|% -0,85
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4804
|7,4857
|% -0,34
|
|Euro
|8,9383
|8,9458
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,3097
|10,3614
|% -0,91
|
|Frank
|8,0294
|8,0778
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9882
|1,9982
|% -0,44
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-0,24
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-11,00
|
|Tam
|2.692
|2.762
|-17,46
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|-8,45
|
|Çeyrek
|653
|668
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|1,87
|