***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 16:36
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916517
BIST
16:411.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,12
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
16:417,6487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,1037
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
16:419,1061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0899
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
16:41421,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,03
|Açılış
|: 421,35
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler16:41
|HLGYO
|3,63
|225.774.197
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|156.499
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.912.280
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.539.577
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.139.392
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.108.997
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|INDES
|31,16
|438.068.131
|% -8,35
|
|GARAN
|8,99
|1.885.103.189
|% -0,11
|
|THYAO
|14,88
|1.526.027.628
|% 1,57
|
|PETKM
|6,20
|1.162.373.425
|% -0,48
|
|SISE
|7,63
|878.484.192
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,32
|759.553.649
|% 0,83
|
|GARAN
|8,99
|1.885.103.189
|% -0,11
|
|PETKM
|6,20
|1.162.373.425
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,38
|421.037.097
|% 0,42
|
|SISE
|7,63
|878.484.192
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,32
|759.553.649
|% 0,83
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6447
|7,6487
|% -1,34
|
|Euro
|9,0984
|9,1061
|% -0,98
|
|Sterlin
|10,6112
|10,6644
|% -0,49
|
|Frank
|8,2012
|8,2506
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0381
|2,0483
|% -0,90
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|31,61
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.784
|2.856
|22,13
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|10,70
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|0,03
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 33 artarak (% 0.92 ) 1, 353
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FADE, TRILC, HLGYO, SNGYO, SRVGY, OZRDN, SANEL, VAKKO, VKFYO, EMKEL
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16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGSY, KSTUR, VAKFN, YAYLA
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16:54
DGGYO, ENKAI, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:54
CASA, TSGYO, ARSAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında