***INDES* *GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2023 14:01
***INDES******GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207683
BIST
'
16:067.844
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,65
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:0627,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:0629,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1654
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:061.758,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.758,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:06
|MEKAG
|44,24
|5.003.323
|% 10,00
|
|INTEM
|259,60
|124.016.043
|% 10,00
|
|GRSEL
|68,75
|104.219.261
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|193.084.491
|% 10,00
|
|COSMO
|165,00
|41.313.478
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.036.158
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|BMSCH
|19,14
|137.781.629
|% -7,54
|
|ENSRI
|34,78
|167.061.325
|% -7,15
|
|THYAO
|217,90
|5.820.910.991
|% 0,65
|
|TUPRS
|136,70
|4.237.077.280
|% -3,19
|
|PETKM
|21,52
|2.747.114.503
|% -0,09
|
|BRSAN
|966,40
|2.638.494.327
|% 4,14
|
|YKBNK
|18,69
|2.567.265.828
|% 1,25
|
|EKGYO
|7,34
|1.626.092.842
|% 0,14
|
|ZOREN
|5,89
|981.995.979
|% -0,84
|
|YKBNK
|18,69
|2.567.265.828
|% 1,25
|
|PETKM
|21,52
|2.747.114.503
|% -0,09
|
|ODAS
|11,92
|1.218.637.727
|% 0,25
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9946
|27,9986
|% 0,00
|
|Euro
|29,6726
|29,6880
|% 0,56
|
|Sterlin
|33,9065
|34,0765
|% 0,13
|
|Frank
|31,1114
|31,2988
|% 0,39
|
|Riyal
|7,4409
|7,4782
|% 0,07
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.758
|6,50
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.871
|11.952
|-43,00
|
|Yarım
|5.954
|6.001
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.968
|3.000
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,59
|0,03
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-1,00
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13 kaybederek (% -0.19 ) 6, 805
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEKAG, DOFER, RAYSG, SODSN, A1CAP, OSMEN, VKING, EUKYO, QNBFB, INGRM
-
16:21
GRSEL, TARKM, ATAGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:21
AYCES, MAALT, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:21
Bu seansda işlem gören 253 hisse senedinden 150 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 96 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem