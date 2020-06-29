***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.06.2020 14:57
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.06.2020
Tescil Tarihi
26.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853278
BIST
17:44115.903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.235,03
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.013
En Düşük
114.432
17:446,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8581
En Düşük
6,8445
17:447,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
17:44390,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 390,57
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|SEKFK
|5,06
|12.733.254
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|200.731.112
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.497.496
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.524.754
|% 10,00
|
|EKIZ
|11,46
|2.938.370
|% 9,98
|
|DAGI
|6,02
|13.077.763
|% -9,88
|
|TSPOR
|7,48
|471.490.956
|% -8,33
|
|YONGA
|24,50
|147.311
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,85
|478.238
|% -7,61
|
|GLBMD
|4,88
|5.732.387
|% -6,15
|
|GARAN
|8,55
|1.766.474.220
|% 4,01
|
|ODAS
|2,46
|1.058.747.493
|% -1,60
|
|ASELS
|32,12
|916.371.929
|% 2,16
|
|HALKB
|6,53
|901.669.357
|% 3,65
|
|AKBNK
|6,11
|777.759.120
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.058.747.493
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|571.615.895
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|343.757.917
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,08
|746.012.984
|% 1,32
|
|GARAN
|8,55
|1.766.474.220
|% 4,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3931
|8,4352
|% -0,47
|
|Frank
|7,1866
|7,2299
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,26
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.548
|8,10
|
|Tam
|2.603
|2.615
|8,30
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|4,00
|
|Çeyrek
|632
|640
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,25
|41,25
|0,32
|
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