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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.06.2020 14:57
GÜNCEL HABERLER



***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.06.2020
Tescil Tarihi
26.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 18.06.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853278


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SEKFK 5,06 12.733.254 % 10,00  
BJKAS 2,75 200.731.112 % 10,00  
AKMGY 33,00 5.497.496 % 10,00  
VERUS 26,40 5.524.754 % 10,00  
EKIZ 11,46 2.938.370 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3931 8,4352 % -0,47  
Frank 7,1866 7,2299 % -0,23  
Riyal 1,8219 1,8311 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 1,26  
Altın Gr. 390 390 -0,25  
Cumhuriyet 2.528 2.548 8,10  
Tam 2.603 2.615 8,30  
Yarım 1.264 1.279 4,00  
Çeyrek 632 640 2,00  
Gümüş.Ons 17,80 17,82 0,03  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 -0,01  
B. Petrol 41,25 41,25 0,32  
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