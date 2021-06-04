***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
04.06.2021 13:33
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin Sermaye ve Payların Nev'i başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 19.04.2021 tarihinde tescil, 19.04.2021 tarih ve 10312 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Esas sözleşmemizin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 19/04/2021 19/04/2021 10312
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940104
BIST
13:471.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
13:478,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
13:4710,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0415
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
13:47522,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,94
|Açılış
|: 522,50
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler13:47
|DOBUR
|13,78
|2.151.391
|% 9,02
|
|EPLAS
|32,86
|9.816.452
|% 8,23
|
|MMCAS
|7,50
|2.999.565
|% 7,91
|
|BOBET
|4,15
|322.602.771
|% 7,79
|
|FRIGO
|22,66
|26.973.895
|% 7,29
|
|KARSN
|3,87
|363.203.713
|% -8,08
|
|MERIT
|223,20
|568.999
|% -7,00
|
|TKURU
|220,30
|4.188.365
|% -6,65
|
|PKENT
|2.799,90
|2.592.649
|% -6,35
|
|CASA
|147,00
|87.308
|% -6,01
|
|THYAO
|13,88
|401.988.205
|% -0,79
|
|PETKM
|6,34
|374.336.800
|% 0,32
|
|KARSN
|3,87
|363.203.713
|% -8,08
|
|GARAN
|8,04
|356.320.911
|% 0,00
|
|KOZAL
|120,90
|350.678.240
|% 1,51
|
|KARSN
|3,87
|363.203.713
|% -8,08
|
|BOBET
|4,15
|322.602.771
|% 7,79
|
|YKBNK
|2,18
|130.457.936
|% -0,91
|
|PETKM
|6,34
|374.336.800
|% 0,32
|
|GARAN
|8,04
|356.320.911
|% 0,00
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6864
|8,6901
|% -0,14
|
|Euro
|10,5231
|10,5285
|% -0,39
|
|Sterlin
|12,2319
|12,2933
|% -0,05
|
|Frank
|9,5660
|9,6236
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3099
|2,3214
|% -0,16
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|-0,34
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|-17,00
|
|Tam
|3.439
|3.525
|-17,19
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,31
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,16
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|