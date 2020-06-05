***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.083.994 0 -1.083.994 0 0 0 0 0 0 15.434.110 0 0 0 15.434.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar56.000.000 1.064.323 -1.705.805 156.607 -1.083.994 -1.083.994 0 15.434.110 15.434.110 0 0 31.006.238 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892Transferler0 0 0 0 0 0 121.648.391 -121.648.391 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.442 0 -28.442 0 0 0 0 0 0 71.115 0 0 0 71.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.184.898 18.184.898 18.227.571 5.590.811 23.818.382Dönem Karı (Zararı)0 0 0 18.184.898 18.184.898 18.184.898 5.602.892 23.787.790Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-28.442 -28.442 0 71.115 71.115 0 0 42.673 -12.081 30.592Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.112.436 0 -1.112.436 0 0 0 0 0 0 15.505.225 0 0 0 15.505.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 275.560.323 18.184.898 293.745.221 394.659.373 124.190.901 518.850.274Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841Transferler0 0 0 0 0 0 92.530.623 -92.530.623 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.799 0 -33.799 0 0 0 0 0 0 3.050.369 0 0 0 3.050.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.931.464 25.931.464 28.948.034 9.694.374 38.642.408Dönem Karı (Zararı)0 0 0 25.931.464 25.931.464 25.931.464 9.697.516 35.628.980Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.799 -33.799 0 0 3.050.369 3.050.369 0 0 3.016.570 -3.142 3.013.428Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.242.176 0 -1.242.176 0 0 0 0 0 0 18.427.407 0 0 0 18.427.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 331.355.372 25.931.464 357.286.836 456.694.566 97.464.836 554.159.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI238.820.036 9.515.228Dönem Karı (Zararı)35.628.980 23.787.790Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.598.739 5.066.960Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 2.396.339 1.486.156Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.483.040 -2.243.473Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 580.007 1.042.905Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 5.903.033 -3.286.378Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-8.618.178 -1.627.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 718.752 588.237Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.204 -48.571Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -9.338.134 -2.167.121Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.226.561 6.435.750Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -19.644.212 -23.756.730Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 32.561.406 29.696.861Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 2.190.308 -626.240Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 2.119.059 1.121.859Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 10.614.600 7.307.695Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 2.496.377 -6.291.713İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler123.034.883 40.870.790Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 240.155.156 -64.691.865Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 24.980.104 781.395Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 103.481.521 21.376.245Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -237.256.363 94.055.679Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -8.325.535 -10.650.664Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları189.262.602 69.725.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -537.897 -452.663Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -10.052.411 -22.828.897Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)60.147.742 -36.928.752YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-80.806.821 -6.693.656Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-65.105.734 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 15.890Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 15.890Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -736.909 -4.143.099Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-736.909 -4.143.099Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.964.178 -2.566.447FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI163.037.148 -65.182.788Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 808.004.719 351.616.964Kredilerden Nakit Girişleri8 808.004.719 351.616.964Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -635.639.333 -403.356.470Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -635.639.333 -403.356.470Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.587.866 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz32-33 -7.740.372 -13.443.282YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)321.050.363 -62.361.216NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)321.050.363 -62.361.216DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 280.186.223 446.124.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 601.236.586 383.763.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 601.337.655 280.477.178 447.577.112Finansal Yatırımlar7 109.672 135.519 83.407Ticari Alacaklar10 1.419.471.054 1.448.031.188 770.534.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 974 1.572.842 812.209İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.419.470.080 1.446.458.346 769.722.317Diğer Alacaklar11 1.596.765 1.212.064 2.999.800İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 31.424 4.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.596.765 1.180.640 2.995.672Türev Araçlar12 6.053.451 1.613.674 0Stoklar13 454.173.077 535.194.424 295.603.245Peşin Ödenmiş Giderler15 27.661.152 25.354.080 15.485.351Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 34.040 88.535 257.030Diğer Dönen Varlıklar26 52.735.215 27.866.841 16.474.166ARA TOPLAM2.563.172.081 2.319.973.503 1.549.014.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.563.172.081 2.319.973.503 1.549.014.637DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0 0Ticari Alacaklar10 0 0 3.604.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0 3.604.399Diğer Alacaklar11 39.509 39.509 51.037İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 39.509 39.509 51.037Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4-16 0 2.110.197 3.221.926Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 47.683.088 32.955.273 26.278.641Maddi Duran Varlıklar18 27.295.844 26.421.363 27.194.867Kullanım Hakkı Varlıkları18 16.402.221 15.660.461 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 22.847.042 5.390.026 5.746.292Şerefiye19 18.645.746 1.897.699 1.897.699Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.201.296 3.492.327 3.848.593Ertelenmiş Vergi Varlığı35 21.235.157 14.188.518 23.155.487TOPLAM DURAN VARLIKLAR135.502.861 96.765.347 89.252.649TOPLAM VARLIKLAR2.698.674.942 2.416.738.850 1.638.267.286KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 766.264.113 470.736.951 271.958.921Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 3.643.726 5.580.603 27.130.066Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0 0Ticari Borçlar10 1.239.279.346 1.211.492.119 672.580.728İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 201.346 161.881 1.457İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.239.078.000 1.211.330.238 672.579.271Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.172.686 2.522.833 804.984Diğer Borçlar11 24.068.042 6.441.036 16.245.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 33.818 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 24.034.224 6.441.036 16.245.808Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4-16 0 3.837.029 2.547.681Türev Araçlar12 0 0 6.226.417Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 25.436.066 68.593.793 63.781.575Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 9.657.582 9.941.718 22.828.897Kısa Vadeli Karşılıklar22 54.135.128 49.546.584 49.218.672Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 54.135.128 49.546.584 49.218.672Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0 0ARA TOPLAM2.123.656.689 1.828.692.666 1.133.323.749TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.123.656.689 1.828.692.666 1.133.323.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 13.065.842 12.467.394 3.604.399Uzun Vadeli Karşılıklar7.793.009 7.270.394 6.306.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 7.793.009 7.270.394 6.306.691Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 555 555TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.858.851 19.738.343 9.911.645TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.144.515.540 1.848.431.009 1.143.235.394ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 456.694.566 439.659.660 376.431.802Ödenmiş Sermaye56.000.000 56.000.000 56.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.064.323 1.064.323 1.064.323Geri Alınmış Paylar (-)-1.705.805 -1.705.805 -1.705.805Paylara İlişkin Primler (İskontolar)156.607 156.607 156.607Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.242.176 -1.208.377 -1.083.994Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.242.176 -1.208.377 -1.083.994Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.242.176 -1.208.377 -1.083.994Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.427.407 15.377.038 15.434.110Yabancı Para Çevrim Farkları18.427.407 15.377.038 15.434.110Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.620.502 38.620.502 31.006.238Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları331.355.372 238.824.749 153.911.932Net Dönem Karı veya Zararı25.931.464 92.530.623 121.648.391Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 97.464.836 128.648.181 118.600.090TOPLAM ÖZKAYNAKLAR554.159.402 568.307.841 495.031.892TOPLAM KAYNAKLAR2.698.674.942 2.416.738.850 1.638.267.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.978.961.675 1.040.014.619Satışların Maliyeti28 -1.899.451.654 -984.537.447TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)79.510.021 55.477.172BRÜT KAR (ZARAR)79.510.021 55.477.172Genel Yönetim Giderleri29 -13.763.221 -14.664.592Pazarlama Giderleri29 -13.269.363 -10.789.609Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 86.110.805 66.086.755Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -82.649.958 -61.157.346ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.938.284 34.952.380Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 15.890Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 -1.294.086 -1.519.521FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.644.198 33.448.749Finansman Gelirleri33 35.611.146 30.522.303Finansman Giderleri33 -44.011.764 -32.875.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.243.580 31.095.485Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.614.600 -7.307.695Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -9.768.275 -1.978.543Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -846.325 -5.329.152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.628.980 23.787.790DÖNEM KARI (ZARARI)35.628.980 23.787.790Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.697.516 5.602.892Ana Ortaklık Payları25.931.464 18.184.898Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,46306200 0,32473000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36.941 -40.523Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.941 -40.523Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.050.369 71.115Yabancı Para Çevrim Farkları3.050.369 71.115DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.013.428 30.592TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.642.408 23.818.382Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.694.374 5.590.811Ana Ortaklık Payları28.948.034 18.227.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849608BIST